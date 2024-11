am 01.11.2024 - 12:11 Uhr

Beatrice Egli wird im kommenden Jahr mit ihrer Musikshow wieder im Ersten zu sehen sein. Das hat der SWR am Freitag bekanntgegeben. Die nächste Ausgabe der "Beatrice Egli Show" soll demnach am Osterwochenende zu sehen sein - konkret am Samstag, den 19. April um 20:15 Uhr.

Schon in der Vergangenheit lief die Produktion von Kimmig Entertainment immer wieder im ARD-Hauptprogramm. Einen dauerhaften Sendeplatz gab's dort bislang aber nicht. Die jüngste Ausgabe der "Beatrice Egli Show" wurde am Donnerstagabend stattdessen parallel im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen gezeigt, wo zusammengerechnet im Schnitt 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Bundesweit lag der Marktanteil damit bei 6,1 Prozent.

"Für mich war es der perfekte Abschluss des Jahres 2024", erklärte Beatrice Egli am Tag nach der Ausstrahlung. "Die positive Resonanz hat mich überwältigt und zeigt mir, dass diese Show das Publikum genau da abgeholt hat, wo wir das Jahr gemeinsam ausklingen lassen wollten – mit viel Freude, Wärme und einem Lächeln im Herzen."

Insgesamt soll es 2025 nach Angaben des Südwestrundfunks wieder zwei Ausgaben der "Beatrice Egli Show" zu sehen geben.