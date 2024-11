In der kommenden Woche steht das Finale der aktuellen "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel an - und schon jetzt scheint klar, dass die Castingshow im kommenden Jahr trotz aktuell niedriger Quoten fortgesetzt wird. Das berichtet jedenfalls die "Bild". Die Boulevardzeitung spekuliert auch bereits über eine mögliche Neubesetzung der Jury.

Wie die "Bild" berichtet, soll Pietro Lombardi im kommenden Jahr nicht mehr Teil der "DSDS"-Jury sein. Der Sänger hatte 2011 die achte Staffel der Castingshow gewonnen und ist seither sowas wie der beste Kumpel von Dieter Bohlen, der ein großer Fürsprecher Lombardis ist. 2019 und 2020 saß Lombardi neben Bohlen bereits in der Jury, 2023 und 2024 ebenfalls.

Zuletzt machte Pietro Lombardi allerdings einige Negativschlagzeilen mit einer Geschichte rund um häusliche Gewalt. Bei RTL soll es nach "Bild"-Angaben auch Krisensitzungen gegeben haben, in denen der Frage nachgegangen worden sein soll, ob diese Schlagzeilen auch Folgen für die aktuelle Staffel haben. Doch die Situation hat sich mittlerweile beruhigt, Lombardi und seine Verlobte geben inzwischen auch wieder gemeinsam Interviews, die laufende Staffel von "DSDS" wird in einer Woche wohl mit dem Sänger zu Ende gehen.

Doch im kommenden Jahr soll der Sänger dann nicht mehr mit dabei sein. Und wie die "Bild" berichtet, hat RTL auch bereits Ersatz gefunden. Demnach soll Rapper Bushido Lombardis Platz am Jury-Pult einnehmen. Dieter Bohlen gilt weiterhin als gesetzt, die weitere Besetzung ist dagegen noch unklar. In diesem Jahr sitzen neben Bohlen und Lombardi auch noch Beatrice Egli und Loredana in der "DSDS"-Jury.

RTL äußert sich wie immer nicht zu einer möglichen Neu-Besetzung der Jury, zumal die aktuelle Staffel noch gar nicht beendet ist. Lombardis Manager Markus Krampe zeigte sich gegenüber der "Bild" überrascht: "Solange von RTL noch niemand mit uns gesprochen hat, kann ich mich dazu nicht äußern", sagte er.

Bushido würde jedenfalls zur Castingshow passen. Der Rapper äußerte sich in der Vergangenheit nicht nur wohlwollend über Dieter Bohlen, er war in den zurückliegenden Monaten auch omnipräsent bei verschiedenen Anbietern - allen voran bei RTL+. Dort ist eine mehrteilige Doku über sein Leben zu sehen. Bei Amazon Freevee versuchte Bushido, Menschen bei einem Neuanfang in ihrem Leben zu helfen (Hier geht’s DWDL.de-TV-Kritik) und auch bei Prime Videos Immobilien-Dokusoap "Dream Deals" war er zu sehen (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik). Demnächst stellt er sich auch in einem Promi-Special von "Wer wird Millionär?" den Fragen von Günther Jauch, zudem hat er einen Auftritt in der neuen "TV Total"-Ausgabe von ProSieben.

Fest steht: Egal ob neue Jury oder nicht, bevor RTL die Castingshow in eine neue Staffel schickt, müssen die Verantwortlichen die aktuelle aufarbeiten. Die wird nämlich nach aktuellem Stand die reichweitenschwächste aller Zeiten werden - und noch unter der liegen, die vor wenigen Jahren mit Florian Silbereisen statt Dieter Bohlen auskam. Die ganz großen Zeiten hat "DSDS" mittlerweile sichtbar hinter sich.