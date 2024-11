Im April dieses Jahres hatte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann bereits angekündigt, das Universum der "heute-show" um diverse Specials vergrößern zu wollen. Im Sommer waren bereits entsprechende Ausgaben mit unter anderem Lutz van der Horst und Fabian Köster zu sehen, für eine dieser Folgen erhielten sie von der Jury des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises sogar eine Sonderauszeichnung. Nun steht das nächste Special der "heute-show" an - dann aber mit Martina Hill im Mittelpunkt.

Am Freitag, den 20. Dezember, wird das ZDF ab 22:45 Uhr die Sendung "heute SHOWNAL – Larissa ihr Jahr!" ausstrahlen. Darin schlüpft Hill in ihre Paraderolle als Larissa und soll als eben solche ihre persönlichen Highlights aus 2024 präsentieren. Dabei geht es nach ZDF-Angaben weniger um das politische Weltgeschehen, sondern mehr um Dinge, "die Larissa 2024 am meisten interessiert und beschäftigt haben".

Bereits bekannt war, dass auch Lutz van der Horst und Fabian Köster im Rahmen der "heute-show" noch einmal auf das Jahr zurückblicken. Am Samstag, den 28. Dezember, ist ab 23:25 Uhr die Spezial-Ausgabe der Sendung zu sehen. Darin blicken Köster und van der Horst auf ihre Reportagen zurück - sowohl die aus den regulären Folgen der "heute-show" als auch aus den Sondersendungen. Der Rückblick steht am besagten Tag bereits ab 20 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Einen weiteren Rückblick zum ZDF-Programm steuert indes Markus Lanz bei. Und trotz recht überschaubarer Quoten in den vergangenen beiden Jahren ist "Markus Lanz - Das Jahr 2024" erneut in der Primetime zu sehen, das ZDF zeigt den Jahresrückblick am Donnerstag, den 19. Dezember, zur besten Sendezeit. Erneut will Lanz dann mit prominenten und nicht-prominenten Gästen auf die Themen des Jahres 2024 zurückblicken.