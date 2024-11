am 05.11.2024 - 10:37 Uhr

"Kacken an der Havel" ist der Titel einer neuen Comedyserie, die Warner Bros. International Television Productions aktuell für Netflix in Polen dreht. Entwickelt wurde der Stoff von den Brüdern Alex und Dimitrij Schaad. Letzterer ist zusammen mit Anton Schneider, auch bekannt als Fatoni, in der Hauptrolle zu sehen. Darüber hinaus stehen unter anderem Sky Arndt, Jördis Triebel, Sophia Münster, Jana Münster, Marc Hosemann, Sherine Ciara Merai, Ruth Reinecke, Vincent Redetzki, Taneshia Abt, Matthias Brandt, Edin Hasanovic und als Gast Veronica Ferres für die Serie vor der Kamera.

In den kommenden Wochen sollen die Dreharbeiten in Brandenburg fortgesetzt weden. Executive Producer sind Bernd von Fehrn und Kristina Löbbert produziert, als ausführender Produzent fungiert Richard Lamprecht. Die Regie übernehmen Alex Schaad und Jano Ben Chaabane.

Und darum geht es in der Serie: Seit Toni (Anton Schneider aka Fatoni) denken konnte, wollte er nichts anderes, als sein Heimatdorf Kacken (an der Havel) zu verlassen und großer Rapper werden. Aber auch nach 18 Jahren Berlin lässt die Karriere auf sich warten, und Toni verdient sein Geld als Pizzabäcker. Bis sein Leben auf den Kopf gestellt wird, als seine Mutter bei der Rettung einer Ente stirbt und Toni zurück nach Kacken muss.

Unverhofft bekommt Toni die Karrierechance seines Lebens, während er sich mit seinem jüngeren Stiefvater Johnny Carrera (Dimitrij Schaad), der sprechenden Babyente Tupac (gesprochen von Jella Haase) und den anderen eigenwilligen Dorfbewohnern herumschlagen muss. Und plötzlich steht auch noch sein 13-jähriger Sohn Charly (Sky Arndt) vor ihm, von dem er nie etwas wusste.