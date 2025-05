Die erfolgreiche ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" tritt den Weg in die Primetime an. Seit wenigen Tagen laufen in Bertesgaden, Salzburg, am Watzmann und Umgebung nicht nur die Dreharbeiten für die acht Folgen der siebten Staffel, sondern auch für einen 90-minütigen Spielfilm mit dem Arbeitstitel "Die Tränen der Madonna".

Neben der Crew um die Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel), Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) sowie Max Ruffer (Nepo Fitz) und Franzi (Paulina Rümmelein) stehen für den Film auch die Gaststars Marianne Sägebrecht, Jule Ronstedt und Marcus Mittermeier vor der Kamera. Regie führt hier, wie in den ersten drei Folgen der siebten Staffel, die österreichische Grimme-Preisträgerin Sabine Derflinger. In weiteren Folgen wird John Delbridge Regie führen.

Im Spielfilm stellt der Mord an einem Antiquar und ein verschwundenes Bild die Kommissare Beissl, Paulsen und Strasser vor ein Rätsel, denn zunächst gibt es weder Verdächtige noch Motive. Dann verschwindet Benedikt Beissl. Seine Frau Elli (Elisabeth Weinzierl) und Tochter Eva (Leonie Brill) warten vergeblich in Salzburg auf ihn, um gemeinsam in die Oper zu gehen. Zudem taucht ein Krimineller in Berchtesgaden auf, mit dem Jerry aus Hamburger Zeiten noch eine Rechnung offen hat. Für Jerry und Beissl entwickelt sich dieser sehr besondere Fall zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und wird zu einem Ringen um Schuld und Vergebung.

Produziert wird "Watzmann ermittelt" von der Münchner Produktionsfirma Lucky Bird Pictures. Produzent ist Oliver Schündler, Producerin ist Laura Haufe. Die Drehbücher der siebten Staffel stammen von Herbert Kugler, Antje Bähr, Jochen Greve und Martin Walch, Angelika Schwarzhuber und Christian Lex, Klaus Jochmann, Sophia Immich und Monika Bormeth.