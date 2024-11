Nachdem die Marke "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" aufgrund einiger Entgleisungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst verbrannt war, holt Sat.1 die Show im kommenden Jahr zurück auf die Bildschirme. DWDL.de berichtete bereits im Sommer exklusiv über das Comeback. Nun hat man einige Details zur neuen Staffel verraten, so produziert man erneut in Thailand. Außerdem steht jetzt auch fest, welche Promis an der Show teilnehmen werden.

So gehört auch Claudia Obert zum Cast. Sie war bereits Teilnehmerin der ersten Staffel, die im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 zum herausragenden Erfolg für Sat.1 wurde. Die durchschnittliche Reichweite lag bei mehr als 3 Millionen, in der Spitze kam das Format damals auf über 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Am Ende der Staffel machte "Promis unter Palmen" aber vor allem mit Mobbing einiger Teilnehmenden Schlagzeilen - Opfer war damals Claudia Obert. Nun feiert sie also ihr Comeback in der Show.

Weitere Teilnehmer sind darüber hinaus Lotto-Millionär Chico, für den es der erste große Auftritt dieser Art ist, "DSDS"-Sänger Menowin Fröhlich und Model Janina Youssefian. Sie alle standen in den zurückliegenden Jahren mehr oder weniger stark in den Schlagzeilen - ganz zu schweigen von Iris Klein, die nach ihrem Scheidungskrieg mit Mann Peter ebenfalls in der Show zu sehen sein wird. Die restlichen Teilnehmenden sind: Ex-Nationaltorwart Eike Immel, YouTuber Chris Manazidis, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage sowie die Reality-Sternchen Kim Virginia, Nikola Glumac und Melody Haase.

"Promis unter Palmen" kam einst allerdings nicht nur wegen der Mobbing-Staffel 2020 in Verruf. Ein Jahr später wollte man alles besser machen - und schon in der ersten Folge 2021 empörte Kandidat Marcus Prinz von Anhalt mit einer homophoben Entgleisung. Er wurde dann zunächst aus der Sendung geschnitten, wegen des Todes von Willi Herren, der ebenfalls an der Staffel teilnahm, wurde die Ausstrahlung allerdings nach der zweiten Folge abgebrochen.

Ob man die Kandidatinnen und Kandidaten in der dritten Staffel besser im Griff hat und ob der Moralkompass bei Sender und Produktionsfirma im kommenden Jahr besser sitzt als noch in der Vergangenheit, muss sich freilich erst noch zeigen. Die Promis leben in Thailand jedenfalls wie gehabt zusammen in einer Villa, in Spielen müssen sie zusammenhalten und für das Team spielen. Dem Sieger oder der Siegerin der Show winken am Ende bis zu 50.000 Euro. Produziert wird "Promis unter Palmen" erneut von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions, avisiert ist die Staffel für das kommende Frühjahr.