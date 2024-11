Die nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbh bekommt eine neue Chefin. Wie die Förderungsanstalt am Mittwoch bekanntgegeben hat, tritt Meike Götz Anfang 2025 in die Geschäftsführung ein, zum 1. März wird sie als alleinige Geschäftsführerin die Aufgaben von Thomas Schäffer übernehmen, der die Nordmedia seit 2001 aufgebaut und geleitet hat.

Götz ist aktuell als Redakteurin in der Hauptabteilung Fernsehfilm, Serie, Kinder des MDR tätig. Aus dieser Zeit bringe sie "umfangreiches Know-how hinsichtlich der Entwicklung, Finanzierung und Verwertung von Film- und Fernsehprojekten" mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Götz startete ihre Laufbahn mit einem Studium der Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Konrad Wolf. Danach arbeitete sie zunächst als Junior Producerin bei der UFA in Potsdam, bevor sie als selbständige Producerin und Produzentin für diverse Produktionsfirmen tätig war. 2012 wechselte sie zum MDR.

Meike Götz sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr, die Arbeit von Thomas Schäffer, der die nordmedia zu einer modernen und nachhaltigen Film- und Medienförderung aufgebaut hat, fortführen zu dürfen. Die kommenden Jahre werden durch Veränderung geprägt sein: mit der Novelle des Filmförderungsgesetzes, sowie den weiteren wichtigen Säulen der Reform der Filmförderung stecken wir mittendrin in einem grundlegenden, wegweisenden Neuerungsprozess. Gemeinsam mit dem Team der nordmedia möchte ich die Film- und Medienschaffenden in Niedersachsen und Bremen bei den rasanten Veränderungen in der Medienbranche bestmöglich unterstützen und dazu beitragen den Standort, kulturell und wirtschaftlich, erfolgreich in die Zukunft zu führen."

Nordmedia gehört zu mehr als 60 Prozent dem Land Niedersachsen. Die restlichen Anteile am Unternehmen halten NDR (20 Prozent), die Stadt Bremen (15,2 Prozent) und Radio Bremen (3,97 Prozent). Jörg Mielke, Staatssekretär und Nordmedia-Aufsichtsratsvorsitzender, sagt: "Für die Nachfolge von Thomas Schäffer ist Meike Götz die einhellige Wunschkandidatin des Aufsichtsrats. Sie verfügt über wertvolle Erfahrungen sowohl aus der Sicht derer, die Filmförderungen vergeben, als auch derer, die sie auf der Kreativseite empfangen. Sie hat überzeugend dargelegt, wie sie diesen Erfahrungsschatz gewinnbringend für nordmedia einbringen will."