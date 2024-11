Vox wird auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsspecials von "Die Höhle der Löwen" und "Kitchen Impossible" ins Programm nehmen. "Die Höhle der Löwen" kehrt mit der "Endlich Weihnachten"-Folge ausnahmsweise auf ihren ursprünglichen Sendeplatz am Dienstagabend zurück: Zu sehen ist das Special, in dem Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Tillman Schulz und Judith Williams mitwirken, nämlich am 10. Dezember um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen der von Endemol Shine Germany produzierten Gründershow laufen seit einigen Jahren für gewöhnlich montags.

Für die neue "Weihnachts-Edition" von "Kitchen Impossible" hat Vox indes noch keinen konkreten Sendeplatz genannt. allerdings schon einmal in Aussicht gestellt, dass es Tim Mälzer und Tim Raue in der Sonderfolge der Kochshow mit Roland Trettl und Sepp Schellhorn aufnehmen wollen. Mälzer und Raue werden dabei von Trettl und Schellhorn in die Schweiz geschickt, während sich ihre Herausforderer auf der Insel Kreta beweisen müssen.

Weihnachtlich wird es im Dezember aber auch im Nachmittagsprogramm von Vox, wo zwischen dem 2. und 20. Dezember täglich um 15:00 Uhr die "Adventskalender-Wochen" bei "Shopping Queen" auf dem Plan stehen. Das Besondere: Jede Kandidatin darf an ihrem Shoppingtag ein Türchen öffnen, hinter dem eine Überraschung für sie steckt - etwa eine besondere Shoppingbegleitung, 300 Euro mehr Budget, ein It-Piece, das ins Outfit integriert werden muss oder ein professionelles Umstyling. Die weihnachtlichen Spezial-Folgen finden in Frankfurt, Dortmund und Bielefeld statt.

Und auch im Film-Bereich hat Vox eine weihnachtliche Programmierung in Aussicht gestellt. Teil davon ist auch der Komödien-Klassiker "Schöne Bescherung", der am Donnerstag, den 12. Dezember gezeigt wird. Dazu kommen unter anderem "Die Schule der magischen Tiere", die "Santa Clause"-Reihe", "Das Wunder von Manhattan", "Eine zauberhafte Nanny" "Der Grinch", "Verrückte Weihnachten" sowie das RTL+-Original "Last Christmas"