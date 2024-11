DMAX hat eine zweite Staffel seiner Doku-Reihe "Facing the Unknown" angekündigt. Nachdem im vergangenen Jahr aber noch Fritz Meinecke im Mittelpunkt stand, begibt sich diesmal Otto Karasch - in der Outdoor- und Survival-Szene auch als "Otto Bulletproof" bekannt - an entlegene Orte. Bereits in der ersten Staffel war Karasch an Meinekes Seite mit dabei.

Diesmal unternimmt der ehemalige Elitesoldat zusammen mit wechselnden Reisegefährten "brenzlige Extremsituationen und herausfordernde Challenges", wie es von Seiten des Senders heißt. Insgesamt gilt es, fünf Herausforderungen zu meistern. Diese führen Karasch unter anderem zum geografischen Mittelpunkt Afrikas, in die Everglades und ins ferne Altai-Gebirge.

Die zehn neuen Folgen von "Otto Bulletproof - Facing the Unknown" werden ab dem 6. Dezember jeweils freitags um 20:15 Uhr bei DMAX gezeigt. Der Streamingdienst Discovery+ zeigt das von Burda Studios produzierte Form zudem ebenfalls ab dem 6. Dezember - von diesem Tag an sind die Episoden dort immer eine Woche vorab exklusiv zu sehen.