Am Tag nach dem Bruch der Ampel-Koalition gibt es großflächige Sondersendungen im deutschen Fernsehen. Neben den Nachrichtensendern haben über den Tag hinweg auch ARD und ZDF immer wieder ihr Programm geändert - etwa mit einer langen "Tagesschau"-Schiene am Vormittag oder einem verlängerten "Mittagsmagazin".

Und auch für den Abend kommt es erwartungsgemäß zu Änderungen: Das Erste zeigt ab 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" mit dem Titel "Ampel am Ende - wie weiter?" mit Markus Preiß. Der Journalist wird darin unter anderem mit CDU-Chef Friedrich Merz, SPD-Chef Lars Klingbeil und AfD-Chefin Alice Weidel sprechen. Darüber hinaus folgt um 21:00 Uhr eine Sonderausgabe von "Maischberger". Moderatorin Sandra Maischberger befragt unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

Die eigentlich geplante Krimireihe "Wolfsland" entfällt zugusten der aktuellen Berichterstattung, das Politmagazin "Panorama" wechselt zudem auf den späten Sendeplatz um 23:35 Uhr, läuft damit also erst im Anschluss an "Nuhr im Ersten". "Die Carolin Kebekus Show" beginnt erst nach Mitternacht.

Auch im ZDF nimmt das Aus der Ampel-Koalition am Donnerstag breiten Raum ein - darunter in der ohnehin geplanten "Maybrit Illner"-Talkshow um 22:15 Uhr, in der unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz und der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel zu Gast sind. Bereits um 19:25 Uhr nimmt der Sender zudem ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Ende der Ampel - Wie geht's weiter?" ins Programm, das von Shakuntala Banerjee moderiert wird. Darin enthalten ist die Gesprächssendung "Was nun, Herr Lindner?", in der sich FDP-Chef Christian Lindner den Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek stellt.

Eine Sondersendung hat außerdem auch RTL angekündigt: Dort gibt es im Vorfeld der Europa-League-Übertragung ab 20:15 Uhr zunächst ein 25-minütiges "RTL aktuell Spezial" mit Moderatorin Roberta Bieling zu sehen. ProSieben und Sat.1 haben für die Primetime bislang hingegen keine Programmänderung in Aussicht gestellt.

Einen prominenten Sendeplatz bekommt indes Olaf Scholz eingeräumt: Der Bundeskanzler ist am kommenden Sonntag um 21:45 Uhr zu Gast in der ARD-Talkshow "Caren Miosga".