Der 26. Dezember gehört schon seit Jahren zu den am heftigsten umkämpften Abenden im Fernsehen. Das "Traumschiff" des ZDF ist dort schon traditionell beheimatet, seit 2010 hält die ARD mit einem "Tatort" dagegen - und zuletzt versuchte RTL mit einem Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?" seinen Teil vom Kuchen abzubekommen. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein - und für Jauch gibt's diesmal sogar einen doppelten Einsatz, weil "WWM" auch am 25. Dezember ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Diesen Abend hatte RTL in den vergangenen Jahren stets mit Filmen gefüllt.

Zu Weihnachten erwartet die Kandidatinnen und Kandidaten von "Wer wird Millionär?" unterdessen noch ein besonderes Geschenk. Zusätzlich zu den - je nach Variante - gewöhnlichen drei oder vier Jokern dürfen sie sich noch einen "Joker-Stern" aussuchen. Darin versteckt sich einer von drei möglichen Zusatz-Jokern, wobei sie zunächst nicht erfahren, welcher das ist.

Neben einem weiteren normalen Zusatzjoker, bei dem einer aus dem Publikum befragt werden darf, gibt es auch einen "Kandidaten-Zusatzjoker". Analog zum normalen Zusatzjoker, darf der Kandidat diesmal seine Mit-Kandidaten im Panel fragen, wer es glaubt zu wissen. Diese stehen auf und einer wird vom spielenden Kandidaten gewählt. Ebenfalls analog darf er sich mit diesem dann beraten. Die Kandidaten-Zusatzjoker erhalten allerdings keine 500 Euro. Aus Fairness-Gründen bleiben alle Panelkandidaten bis zum Ende der Sendung im Studio. Und schließlich gibt es noch den "Günther-Jauch-Joker" - hier soll Jauch selbst dem Kandidaten auf die richtige Spur verhelfen. Jauch sieht wie üblich die richtige Antwort nicht vor der Auflösung.

Ein Weihnachtsspecial gibt's unterdessen auch von "Let's Dance", dieses wird aber bereits am 20. Dezember, also dem Freitag vor Weihnachten gezeigt. Sechs Prominente der letzten Staffeln treten mit den Profis in festlicher Kulisse gegeneinander an und bringen jeweils zwei Tänze zu "stimmungsvollen Weihnachtssongs" auf das Parkett. Es geht wieder um den Titel des "Christmas Dancing Stars" und ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.