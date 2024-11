In Großbritannien ist die vierte Staffel der Krimireihe "Vienna Blood" bereits zu sehen gewesen, nun gibt es auch im ZDF einen Ausstrahlungstermin für die zwei noch ausstehenden Filme. Den ersten Teil werden die Mainzer am 22. Dezember ab 22:15 Uhr ausstrahlen. Das endgültige Finale mit dem Titel "Vienna Blood - Mephisto (Teil 2)" wird dann am 5. Januar zu sehen sein - ebenfalls ab 22:15 Uhr.

Auch die letzte Staffel von "Vienna Blood" basiert auf der Romanreihe "The Liebermann Papers" von Frank Tallis. Zum Auftakt des Finals am 22. Dezember geht es um Wien im Jahr 1909: Die Stadt ist erschüttert durch einen geheimnisvollen Doppelmord. Die Spur führt in höchste Regierungskreise und zu einer Person mit dem Decknamen Mephisto. Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) ist gerade erst von einer Vortragsreise zurückgekehrt, als Inspektor Rheinhardt (Juergen Maurer) ihn um Hilfe in dem vielleicht gefährlichsten Fall seiner Karriere bittet.

In weiteren Rollen des Serienfinals sind auch unter anderem Luise von Finckh, Amelia Bullmore, Conleth Hill, Charlene McKenna, Amelia Bullmore, Conleth Hill, Raphael von Bargen, Josef Ellers, Miriam Hie, Murathan Muslu und Maria Köstlinger zu sehen. Produziert wird "Vienna Blood" wie gehabt von MR Film und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF und Seven.One Studios International. Umut Dag führte Regie, er inszenierte auch bereits zwei Filme der ersten Staffel. Die Drehbücher stammen von Steve Thompson.

Darüber hinaus wird’s am 22. Dezember im ZDF-Programm auch an anderer Stelle österreichisch: Um 17:20 Uhr zeigt man nämlich die Free-TV-Premiere der Neuauflage des Spielfilms "Der Räuber Hotzenplotz". In der Gemeinschaftsproduktion von ZDF und SRF spielt der österreichische Schauspieler Nicholas Ofczarek die titelgebende Hauptrolle des Räuber Hotzenplotz. In weiteren Rollen sind unter anderem August Diehl, Hedi Kriegeskotte, Christiane Paul, Luna Wedler und Olli Dittrich zu sehen.