Die "All or Nothing"-Doku, die für Prime Video rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar entstand, war für die deutsche Nationalmannschaft, aber auch für den damaligen Bundestrainer Hansi Flick nicht gerade schmeichelhaft - nicht nur wegen des frühen Ausscheidens, sondern auch wegen der Graugänse, die für einen Motivationsschub sorgen sollten, aber offenkundig eher das Gegenteil bewirkten. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) war man letztlich nur bedingt zufrieden mit dem Resultat des Films, wenngleich die UFA-Produktion für Außenstehende äußerst sehenswert war.

Überraschend ließ der DFB in diesem Jahr auch rund um die Heim-Europameisterschaft einen Film über die Nationalmannschaft drehen, im Unterschied zu 2022 allerdings in Eigenregie zusammen mit dem Hamburger Unternehmen OMR Frames, was wohl auch ein größeres Mitspracherecht gewährleistet haben dürfte. Doch auch wenn es für den Titel letztlich nicht reichte, so löste die EM in Deutschland doch eine neue Euphorie für das DFB-Team aus, weshalb nun, ein halbes Jahr nach dem Turnier, eine Ausstrahlung erfolgen soll.

Wie am Samstag im Vorfeld des Länderspiels zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina bekannt wurde, hat sich RTL die Rechte an dem Film mit dem Titel "Unser Team - Die Heim-EM 2024" gesichert. Die Ausstrahlung soll demnach am Samstag, den 11. Januar um 20:15 Uhr erfolgen. Darüber hinaus wird die Dokumentation, bei der Fernsehpreis-Gewinner Tom Häussler als Showrunner fungiert, auch beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereitstehen. Einem "Bild"-Bericht zufolge soll der Film nach der exklusiven RTL-Ausstrahlung auch in ausgewählten Kinos der zehn EM-Spielorte laufen.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport beim DFB: "Wir hatten einen fantastischen Sommer, in dem ganz Fußball-Deutschland unsere Mannschaft durch das Turnier getragen hat. Auch wenn wir am Ende auf bittere Art und Weise im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben wir mit unserem gemeinsamen Fußballfest etwas Großartiges erreicht. Dafür möchten wir uns bei allen Fans in Deutschland bedanken. Wir freuen uns, gemeinsam mit OMR, Regisseur Tom Häussler und RTL, dem langjährigen TV-Partner der Männer-Nationalmannschaft, diesen außergewöhnlichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen." Diesmal wohl ganz ohne Graugänse.