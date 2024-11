Am Samstag ist in Madrid der 22. Junior Eurovision Song Contest ausgetragen worden. Als Sieger ging dabei der Andria Putkaradzke aus Georgien hervor. Er erhielt mit seinem Titel "To My Mum" die meisten Punkte. Der elfjährige Bjarne belegte für Deutschland mit dem Song "Save The Best For Us" den elften Platz. Mit dem Lied rief Bjarne dazu auf, die Natur zu schützen und für kommende Generationen zu erhalten.

Es war Deutschlands vierte Teilnahme an dem Wettbewerb, an dem in diesem Jahre 17 Länder teilnahmen. Ausgestrahlt wurde die Show, für deren deutsche Beteiligung der NDR federführend verantwortlich ist, vom Kika. Abgestimmt werden konnte bereits seit Freitag - im Gegensatz zum klassischen ESC übrigens auch für das eigene Land. Das Ergebnis setzt sich zu gleichen Teilen aus der Abstimmung und der Punktevergabe einer professionellen Jury zusammen.