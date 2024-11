Gerade erst feierte die Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" ihr 50-jähriges Jubiläum. Künftig dürfte sich die Reichweite der Sendung noch einmal deutlich erhöhen, denn wie jetzt bekannt wurde, wird ab 2025 auch das WDR Fernsehen die Ausstrahlung der von Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers moderierten Show übernehmen - parallel zu Radio Bremen, dem NDR Fernsehen und dem HR Fernsehen.

Für den WDR bringt der Schritt einige Vorteile mit sich. Durch die Übernahme der zehn "3nach9"-Ausgaben pro Jahr soll die Zahl der Talkshow-Wiederholungen am Freitagabend reduziert werden, denn im Gegenzug will der WDR auch weiterhin 32 Ausgaben des "Kölner Treffs" mit Susan Link und Micky Beisenherz ausstrahlen. Die Sommerpause soll auf diese Weise "deutlich kürzer" ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Darüber hinaus haben die Redaktionen von "3nach9“ und "Kölner Treff" eine "noch engere inhaltliche Zusammenarbeit verabredet", wie es heißt. Die erste Ausgabe von "3nach9", die im WDR Fernsehen laufen wird, ist indes für den 17. Januar geplant - eine Woche zuvor meldet sich der "Kölner Treff" aus der Weihnachtspause zurück.

Zuletzt hatten die ARD-Landesrundfunkanstalten bereits mehr Zusammenarbeit und den Austausch von Programm vereinbart. So wurde im laufenden Jahr jeweils eine regionale Talkshow zeitgleich auch in anderen Dritten Programmen ausgestrahlt; so lief bereits die Jubiläumsausgabe von "3nach9" am vergangenen Freitag ebenfalls im WDR.

Die Dezember-Ausgabe der Talkshow soll übrigens auch im SWR Fernsehen zu sehen sein, ebenfalls ein Novum. Hierbei handle es sich aber "um eine einmalige Ausnahme", erklärte eine SWR-Sprecherin am Montag auf DWDL.de-Nachfrage. "Eine Aufnahme in eine Rotation oder regelmäßige Ausstrahlung ist aktuell nicht geplant."