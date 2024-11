Nach ihrem Abschied vom öffentlich-rechtlichen Netzwerk funk senden Dennis und Benni Wolter mit ihrer Show "World Wide Wohnzimmer" nun schon seit einigen Monaten bei Joyn. Dass die Zwillinge aber auch das klassische Fernsehen reizt, daraus machten sie in der Vergangenheit keinen Hehl. "Unser voller Fokus liegt auf geilem Content. Daher ist es uns erst mal egal, wo unsere Gags gesehen werden. Aber natürlich ist das Fernsehen eine Welt, die uns sehr gut gefällt", sagte Benni Wolter im Sommer gegenüber DWDL.de und schob hinterher: "Da wird spätestens 2025 bei ProSieben auch ganz sicher noch etwas kommen."

Tatsächlich geht es jetzt sogar noch etwas schneller, denn wie ProSieben nun angekündigt hat, wird es "World Wide Wohnzimmer" bereits im Dezember ins lineare Programme schaffen - noch dazu auf dem sehr prominenten Sendeplatz im Anschluss an "TV total". Konkret zeigt der Sender am 11. Dezember um 21:25 Uhr eine fast zweieinhalbstündige Live-Ausgabe von "Erkennst du den Song?", einem Musik-Quiz, das die Wolter-Zwillinge auch in der Vergangenheit schon in ihrer Show spielten. Produziert wird "World Wide Wohnzimmer" von ihrer an Florida Entertainment angedockten Produktionsfirma PrettyWellDone.

Derweil schafft auch die gerade erst bei Joyn angelaufene Comedyserie "Die StiNos - Ganz besonders stinknormal" demnächst den Sprung ins Free-TV. Aber anders als zuletzt etwa "Der Upir" oder "KEKs" wird die Produktion nicht bei ProSieben zu sehen sein, sondern in Sat.1 - wenn auch nur am späten Abend.

Konkret werden "Die StiNos" ihre Premiere am Freitag, den 6. Dezember mit einer Doppelfolge um Mitternacht feiern. Rückenwind erhofft sich der Privatsender an diesem Abend durch das Finale von "The Voice of Germany", das im Vorfeld live über die Bühne gehen wird. In der darauffolgenden Woche wird die Serie dann bereits um 23:10 Uhr zu sehen sein - dann im Anschluss an eine neue Folge von "Stars in der Manege" mit Moderator Jörg Pilawa.