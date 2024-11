Statt immer wieder mit kleineren Baustellen die marode Schienen-Infrastruktur zu flicken, setzt die Bahn nun auf eine Generalsanierung in Korridoren - sprich: Einzelne Strecken werden teils über Monate gesperrt, in dieser Zeit werden dann alle Arbeiten zusammengefasst, was im Anschluss dann dafür sorgen soll, dass auf Jahre hinaus dort keine Baustellen mehr nötig sind. Seit Sommer macht nun die Sanierung der sogenannten "Riedbahn" zwischen Frankfurt und Mannheim den Anfang, Mitte Dezember will man planmäßig fertig werden.

Die Bahn war dabei offenbar so optimistisch, dass alles glatt geht, dass man direkt eine eigene Begleit-Dokumentation über diese riesige Baustelle produzieren ließ, Bavaria Entertainment steht gemeinsam mit der Düsseldorfer Werbeagentur Belly Studios der DB dabei als Produktionspartner und strategischer Berater zur Seite. Zu sehen gibt es die siebenteilige Reihe, bei der Bavaria Entertainment als strategischer Berater und Produktionspartner diente, nun beim ProSiebenSat.1-Streamer Joyn als Branded Entertainment-Programm.

Es bleibt also zu berücksichtigen: Auch wenn die Sendung auf einer unabhängigen Plattform läuft, wurde sie im Auftrag der Bahn selbst produziert und ist damit auch als XXL-Werbesendung anzusehen. Die Bahn zeigt sich zumindest in der ersten Folge der Doku zumindest selbstkritisch. Die erste Folge von "Bahnsinn Riedbahn" steht bereits seit dem heutigen Donnerstagmorgen bei Joyn zum Abruf bereit, die weiteren folgen dann in den kommenden Wochen. Die Auftaktfolge wurde von der Deutschen Bahn selbst auch bei YouTube veröffentlicht.

Katharina Frömsdorf, CEO Joyn: "Joyn informiert und unterhält Zuschauer:innen in ganz Deutschland - die Deutsche Bahn ist das unbestrittene Infrastruktur-Herz der Bundesrepublik: ein perfect Match. Ich freue mich sehr über die passgenaue Marketing-Kooperation mit diesem starken Partner und drücke die Daumen für die erfolgreiche Wiedereröffnung der wichtigen Teilstrecke im Dezember."

Alessandro Nasini, Geschäftsführer Bavaria Entertainment GmbH: "Mit der Dokumentation 'Bahnsinn Riedbahn' hat das Team des Zentralen Veränderungsmanagements der Deutschen Bahn eine spannende und zeitgemäße Form der Information gewählt. Komplexe Themen und die damit verbundenen Herausforderungen einer Großbaustelle werden unterhaltsam und nah an den Sehgewohnheiten der Zielgruppe erzählt. Ein gutes Beispiel für zeitgemäße Change-Kommunikation. Wir freuen uns, an diesem besonderen Format mitzuarbeiten!"