Ein sehr ausführliches "Spiegel"-Interview gab's schon Ende vergangener Woche, am Donnerstag ist Angela Merkel bei Maybrit Illner zu Gast und am morgigen Dienstag macht die ehemalige Kanzlerin auf ihrer PR-Tour Station im Deutschen Theater in Berlin, wo sie ihre Memoiren unter dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" vorstellt und darüber mit Anne Will spricht, die als Moderatorin durch die auf 90 Minuten angesetzte Veranstaltung führt.

Wer Merkels Auftritt sehen will, wird ab 19 Uhr bei Phoenix fündig, das nach eigenen Angaben als einziger TV-Sender die Präsentation live überträgt. Direkt im Anschluss zeigt Phoenix ab 20:30 Uhr dann noch ienmal die Doku "Schicksalsjahre einer Kanzlerin" von Tim Evers. Sie war anlässlich von Merkels 70. Geburtstag in diesem Sommer entstanden und beleuchtet Merkels Kanzlerschaft zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt.

Um 22 Uhr folgt dann noch die "Phoenix Runde", die unter dem Titel "Merkels Memoiren - Bilanz einer Kanzlerschaft" dann ebenfalls nochmal auf Merkels Buch und ihre Kanzlerschaft eingehen wird. Anke Plättner begrüßt als Moderatorin dann zum Talk folgende Gäste: Die SPD-Politikerin Christine Bergmann, die noch vor Merkels Amtszeit von 1998 bis 2002 Bundesfamilienministerin war, die Publizistin und ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei Marina Weisband (Bündnis 90/Die Grünen), CDU-Politiker Peter Altmeier, der unter Merkel verschiedene Ministerposten bekleidete, sowie Eckard Lohse, Leiter der FAZ-Parlamentsredaktion.