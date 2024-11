"Die Landarztpraxis" meldet sich Anfang Januar zurück im Programm von Sat.1. Wie der Sender jetzt gegenüber "Digitalfernsehen" bestätigt hat, startet die neue Staffel am 2. Januar auf dem gewohnten Sendeplatz um 19 Uhr. Bereits bekannt war, dass der dritte Durchlauf umfassender ausfallen wird als die bisherigen Staffeln. 122 Folgen werden es letztlich sein - und damit deutlich mehr als bei den Staffeln eins (60) und zwei (80). Bis weit in das Jahr 2025 hinein wird man also neue Folgen zeigen können.

Die Serie ersetzt damit "Die Spreewaldklinik", die aktuell um 19 Uhr zu sehen ist. Hier ist das Staffelfinale für den 20. Dezember eingeplant. Ob es danach weiter geht, ist noch unklar. Sat.1 hat sich bislang nicht zu einer möglichen Fortsetzung geäußert. Linear sind die Quoten dürftig - allen voran beim jungen Publikum. Aber auch bei "Die Landarztpraxis" ist der Erfolg nicht viel größer. Möglich also, dass sich Sat.1 auch hier zu einer Fortsetzung entscheidet. Nach Unternehmensangaben gehören die beiden Serien zu den größten Treibern des Wachstums auf Joyn.

"Das Küstenrevier" geht bekanntlich nicht weiter, "Für alle Fälle Familie" hatte man zuletzt aufgrund schlechter Quoten aus dem Programm genommen. Zwischen dem Staffelfinale von "Spreewaldklinik" (ndF: Hamburg) und dem Start von "Die Landarztpraxis" (Filmpool) setzt Sat.1 übrigens auf Ingo Lenßen: An den verbleibenden Werktagen im Jahr ist dann das neue "Lenßen hilft" zu sehen, bislang läuft dieses Format in der 18-Uhr-Stunde.

Bereits vor einigen Wochen hatte Sat.1 außerdem angekündigt, dass es in der dritten Staffel der "Landarztpraxis" zwei Neuzugänge geben wird. Mit dabei sind nämlich auch Kai Schumann als Dr. Chris Lehmann sowie Sina Zadra als Bergretterin Becky Lamminger. Schumann gehörte einst zum Hauptcast der RTL-Serie "Doctor’s Diary" und war in der Folge auch im "Tatort", der ZDF-Serie "Heldt" sowie zuletzt bei "Mandat für Mai" zu sehen. Sina Zadra spielte bereits eine Hauptrolle in der Serie "Verbotene Liebe - Next Generation" und war auch schon bei "Alles was zählt" zu sehen. Ein Wiedersehen gibt’s aber natürlich auch mit Caroline Frier und Oliver Franck, die die beiden Hauptrollen in der Serie spielen.