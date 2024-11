Ist es die Chance, Straftäter tatsächlich zu rehabilitieren und Kriminalität nachhaltig einzudämmen? Oder eine unerträgliche Zumutung für Opfer und ein unkalkulierbares Risiko für die Gesellschaft? Mit der neuen Serie "A Better Place" will die ARD ihr Publikum auffordern, Position zu beziehen: Könnte die Welt tatsächlich 'a better place' werden, wenn wir auf Haftstrafen verzichten?

In der Serie sind es Bürgermeister Amir Kaan (Steven Sowah) und Kriminologin Petra Schach (Maria Hofstätter), die im fiktiven Ort Rheinstadt das Resozialisierungsprogramm "TRUST" ins Leben rufen, das als visionäres Ziel eine Welt ohne Gefängnisse verfolgt. Hunderte Straftäter werden daraufhin aus den Gefängnissen entlassen, um statt Haftstrafen Unterstützung in Form von Arbeit, Wohnung und Therapie zu erhalten.

Unter der Leitung von Head-Autor und Showrunner Alexander Lindh und inszeniert vom Regie-Duo Anne Zohra Berrached und Konstantin Bock, beleuchtet die erste Staffel die unterschiedlichen Perspektiven in der Stadt: Werden die Geschwister Nader und Yara ihrem kriminellen Umfeld entkommen? Kann "Trust"-Teilnehmer Mark das Vertrauen seiner Familie zurückgewinnen? Und wird Nesrin jemals akzeptieren, dass der Mörder ihres Sohnes wieder frei ist?

Die achtteilige Serie feiert ihre Premiere am 10. Januar 2025 in der ARD-Mediathek. Im Ersten laufen die ersten beiden Folgen am Mittwoch, 22. Januar um 20:15 Uhr. Wer die übrigen sechs Folgen sehen will, muss aber entweder lange wach bleiben, seinen Festplattenrekorder programmieren oder ebenfalls in die Mediathek wechseln. Die lineare Ausstrahlung erfolgt in einem Rutsch am Freitag, 24. Januar ab 22:20 Uhr.

Creators der Serie sind Alexander Lindh und Laurent Mercierl, geschrieben wurde sie von Karin Kaçi (Headautorin), Nora Gantenbrink, Bahar Bektas, Emanuel Tessema und Daniel Hendler. Produziert wird "A Better Place" von Komplizen Serien (David Keitsch, Jonas Dornbach und Janine Jackowski) und Studiocanal Series (Nicolas Loock, Sandrine Mattes, Kalle Friz) sowie der Film AG (Alexander Glehr, Johanna Scherz), The Post Republic in Koproduktion mit dem WDR (Caren Toennissen, Frank Tönsmann) und der ARD Degeto Film (Christoph Pellander) für die ARD, Canal+ Frankreich und Canal+ Österreich. Für den internationalen Vertrieb der Serie ist Studiocanal TV zuständig.