In der vergangenen Woche kündigte Sebastian Pufpaff in "TV Total" bereits an, dass das "Promi Wrestling" am 7. Dezember steigt, bis zur Ausstrahlung wird dann aber noch etwa ein Monat vergehen: ProSieben zeigt die Show am ersten Samstag des Jahres 2025, also am 4. Januar ab 20:15 Uhr, parallel läuft sie natürlich auch auf Joyn.

Inzwischen steht zudem auch fest, wer gegen wen in den Ring steigen wird: Sebastian Pufpaff selbst tritt dabei gegen den Bloodhound-Gang-Bassisten "Evil" Jared Hasselhoff an, Olympia-Sieger Fabian Hambüchen trifft auf "Ninja Warrior"- und "Let's Dance"-Gewinner René Casselly und der mehrfache Weltmeister und Paralympics-Zweite Mathias Mester wird sich mit dem Comedian Simon Gosejohann messen.

Jedem Promi steht dabei ein professioneller Wrestler zur Seite. Unterstützung erhalten die Promis von Pascal Spalter und Toni Harding, Mike D Vecchio und Peter Tihanyi, Erkan Sulcani und Axel Tischer. Kommentiert wird das "Promi Wrestling" von Sebastian Hackl und Peter Rütten", produziert wird die Sendung von Brainpool.

Das "Promi-Wrestling" gehört zur "TV Total"-Offensive von ProSieben, im Rahmen nicht nur der Ableger "TV total - Aber mit Gast" gestartet wurde, sondern auch eine Reihe großer Events wie "TV Total XXL", das Comeback des "TV Total Turmspringens" sowie der "Bundesvision Comedy Contest".