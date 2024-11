ARD Kultur bleibt auch in den kommenden drei Jahren weiterhin in den Händen von Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn. Einer Vertragsverlängerung für die Programmgeschäftsführung bis 2027 stimmten die Intendantinnen und Intendanten der ARD auf Vorschlag des federführenden MDR auf ihrer jüngsten Sitzung zu. Während Bettina Kasten den Bereich Partner- und Projektmanagement betreut, fungiert Kristian Costa-Zahn als Head of Content.

Die ARD hatte zuletzt schon weitere Aufgaben für ARD Kultur beschlossen: Ab dem kommenden Jahr übernimmt das in Weimar angesiedelte Team innerhalb der ARD zudem das Kuratieren des kompletten Kulturangebots in der ARD-Mediathek sowie die Steuerung der Social-Media-Kanäle von "ttt titel thesen temperamente".

MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bettina Kasten und Kristian Costa-Zahn fortsetzen können. Sie haben es mit ihrem Team in kürzester Zeit geschafft, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen ARD-Medienhäuser neue, innovative digitale Angebote zu entwickeln, die besonders bei jüngeren Zielgruppen großen Anklang finden. ARD Kultur hat sich dabei als Garant für hochwertige zeitgeschichtliche Kulturinhalte etabliert. Auch die jährliche Netzwerkveranstaltung im Frühjahr ist zu einem geschätzten Branchentreff geworden, bei dem sich Produzentinnen und Produzenten austauschen können und die neuesten Entwicklungen der ARD-Mediathek und Audiothek erfahren. Das Führungsduo hat mit seinem Engagement maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen - wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre."

Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke fügt hinzu: "Kultur gehört zum Grundauftrag der ARD. Kultur verbindet Menschen in unserer Gesellschaft, gibt Denkanstöße, baut Brücken und erweitert Perspektiven. ARD Kultur leistet dafür einen innovativen und leidenschaftlichen Beitrag in unserer Angebotsvielfalt, vor allem auch mit Blick auf jüngere Zielgruppen. Die Kolleginnen und Kollegen in Weimar und auch bundesweit in allen angeschlossenen Kultur-Redaktionen der ARD machen hervorragende Arbeit - ich freue mich, dass wir hier weiter für Kontinuität sorgen."