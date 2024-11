"Miss Merkel" ist vielleicht die ungewöhnlichste Reihe, die RTL auf seinem neuen Krimi-Sendeplatz am Dienstagabend im Angebot hat. Angela Merkel als schrullige Ermittlerin zieht sogar im Ausland, zuletzt lief die Reihe unter anderem in den USA und Italien. Nun stehen die Dreharbeiten für den dritten Fall von "Miss Merkel" an, im Januar 2025 beginnen die Arbeiten zum Film mit dem Titel "Mord auf hoher See".

Und wie der Name des Films es schon vermuten lässt, begibt sich Schauspielerin Katharina Thalbach in ihrer Rolle als ermittelnde Angela Merkel dann auf ein Kreuzfahrtschiff. Genauer gesagt auf den Dampfer Mein Schiff 5 von Tui Cruises. Der 90-minütige Film wird von Anfang Januar bis Anfang Februar gedreht und soll noch im Jahr 2025 im Programm von RTL zu sehen sein, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.

Und darum geht es in "Mord auf hoher See": Die Krimi-Kreuzfahrt auf dem Atlantik, die Angela für sich, ihren Mann und ihren Bodyguard Mike gebucht hat, soll der Ex-Kanzlerin etwas Abwechslung verschaffen und ganz nebenbei Erkenntnisse für ihr neues Hobby liefern. Doch der erhoffte Traumurlaub hat schon bald eine überraschende Wendung: Gleich am ersten Abend kommt Florian Watzek, der Megastar des deutschen Thrillers, unerwartet zu Tode. Die anderen erfolgreichen Krimiautoren, die sich an Bord befinden, zählen zu den Hauptverdächtigen. Endlich schlägt wieder die Stunde für die Meisterdetektivin.

Die neue "Miss Merkel"-Verfilmung basiert erneut auf der Romanvorlage ("Miss Merkel: Mord auf hoher See") von David Safier. Produziert wird die Krimi-Komödie von der Letterbox Filmproduktion. Produzent ist Holger Ellermann. Regie führt Thorsten Wacker nach dem Buch von Marc Werner und Ben Safier. Verantwortlich seitens RTL sind Nico Grein (Executive Producer) und Solveig Willkommen (Redaktion) unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Mit dem ersten "Miss Merkel"-Film gelang RTL im März 2023 ein echter Überraschungserfolg. Damals sahen mehr als 3 Millionen Menschen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei mehr als 13 Prozent. Einen höheren Marktanteil hat bislang kein anderer RTL-Krimi eingefahren. Der zweite Film der Reihe erreichte aber nur noch 10,4 Prozent und auch die Gesamtreichweite ging auf 2,36 Millionen zurück. Endgültig gewichtet lagen die Werte des zweiten Films bei 2,60 Millionen und 11,3 Prozent - beides schöne Erfolge für den Sender, aber auch weniger als bei der Premiere.