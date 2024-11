am 28.11.2024 - 12:18 Uhr

Früher hätte man es Mitarbeiterversammlung genannt, doch über mehrere Standorte und Home Office hinweg, hat auch RTL Deutschland in den vergangenen Jahren eine neue Form gefunden, die Mitarbeitenden über wichtige Entwicklungen zu informieren: Via Videostreaming gab es am Donnerstagvormittag erneut ein sogenanntes Business Update. Es wurde eines der kürzesten bislang.

Die Neuigkeiten waren erwartbar, wenn gleich trotzdem ernüchternd. Die Herausforderungen des Werbemarktes bleiben bekanntlich bestehen, was zunächst einmal zu einer Verlängerung des derzeitigen Einstellungsstopps bei RTL Deutschland führt, den man nun auch im 1. Quartal 2025 fortführt. Im April soll die Lage dann neu bewertet werden. Darüber hinaus soll weiteres Sparpotential identifiziert werden. Das könne zu Projekten führen, die verschoben oder eingestellt werden.

Dazu würde man dann zu gegebener Zeit informieren. Kurzfristig reagiere man bereits auf der Programmseite mit Justierungen im Programm und mehr Wiederholungen, etwa bei den Gerichtsshows am Nachmittag aber auch zur Primetime, wo eine Mario Barth-Wiederholung gestern (nach RTL-Betrachtung der 14-59-Jährigen) trotzdem vor der „Lass dich überwachen“-Erstausstrahlung im ZDF landete. Ein Promi-Special von „Ninja Warrior Germany“ wurde ins neue Jahr geschoben. Vom Q1 erhofft man sich, auch wegen Dschungelcamp und ESC-Vorentscheid einen guten Jahresstart.

Doch klar bleibt: Nach dem Einbruch des Werbemarkts im Frühjahr 2023 zeigt sich bei RTL Deutschland auch zum Start ins Jahr 2025 noch keine so sehnlichst erwartete Erholung. Das kurze Business Update von Stephan Schmitter und Ingrid Heisserer blieb damit weitgehend frei von Überraschungen, wenn gleich die Sorge umgehen wird, wo nun in den kommenden Wochen und Monaten weitere Sparpotentiale identifiziert werden.