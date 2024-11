Zuletzt ist Otto Waalkes bereits in der fünften Staffel der erfolgreichen Prime-Video-Show "LOL: Last One Laughing" zu sehen gewesen, demnächst kehrt er mit einem neuen Projekt auf die Streamingplattform zurück. "Mein Name ist Otto" heißt ein Dokumentarfilm, den Prime Video noch in diesem Jahr veröffentlichen will. Am 30. Dezember wird der Streifen zum Abruf bereitgestellt.

Man wolle Otto in dem Film "von einer völlig neuen Seite" zeigen, heißt es von Prime Video. Zu sehen geben wird ein einerseits "komische Momente und emotionale Höhepunkte", aber auch die Ängste eine Mannes, "der bis heute fest damit rechnet, dass seine Glückssträhne eines Tages enden könnte." Und dann will man auch die Frage aufwerfen, wie lange Otto, der mittlerweile 76 Jahre alt ist, eigentlich weitermachen will. Der Komiker ist schon seit Jahrzehnten aktiv, ans Aufhören denkt er offenbar nicht. Erst 2023 stand er gleichzeitig auf Platz 1 der deutschen Single-Charts und der Sachbuchbestsellerliste

Der Comedian kommentiert in dem Dokumentarfilm außerdem die Stationen seiner Karriere und gewährt einem Film-Team der Produktionsfirma MoveMe zudem einen Einblick in sein Leben hinter der Bühne. Die Doku begleitet Otto bei der Vorbereitung seiner Auftritte sowie zu Preisverleihungen und lässt darüber hinaus Freunde und Wegbegleiter zu Wort kommen. Angereichert wird die Doku mit Archivmaterial.

"Mein Name ist Otto" wurde von MoveMe für Prime Video produziert. Regie führte Christine Uschy Wernke. Produzent:innen der Dokumentation sind Meikel Giersemehl, Andrea Schönhuber und Linh Lu. Die Kameraarbeit verantworteten Jörg Hammermeister, Knut Schmitz und Grischa Schmitz.