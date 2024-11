Was man im Sommer bereits mit dem Legenden-Dschungel erprobt hat, setzt RTL nun auch bei der regulären Staffel im Januar um: Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ läuft nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de 18 Tage lang zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr statt regulär erst am späteren Abend. Der Sender macht aus der Not eine Tugend: Beim derzeit weiterhin angespannten TV-Werbemarkt ist es wirtschaftlicher, sein bestes Pferd zur Primetime ins Rennen zu schicken. Der Startschuss für die neue Staffel fällt am Freitag, 24. Januar. Großer Finalsonntag wird dann der 9. Februar. RTL bestätigte die Termine auf Anfrage.

Einst galt ein solcher Move sogar für ein extrem erfolgreiches Flaggschiff-Format wie „IBES“ als zu gewagt, doch die veränderten Marktbedingungen und Erfahrungen mit dem „Legenden-Dschungel“ im Sommer sorgen dafür, dass RTL für zweieinhalb Wochen die Primetime frei räumt. Damit tritt die von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderierte Sendung zwar in einen weitaus härteren Wettbewerb, was aber der Konkurrenz mehr Kopfschmerzen bereiten dürfte als RTL.

Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, erklärt auf DWDL.de-Anfrage die neue Programmierung: „Die Sommerstaffel ‚Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden‘ hat uns und unseren Zuschauer:innen dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet. Daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren. ‚Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!‘ wird 18 Abende lang unsere Primetime dominieren.“

Während 20:15 Uhr für das Publikum nach einer kleinen Änderung klingt, gerade angesichts der Ausstrahlung des „Legenden-Dschungel“, ist es für die Produktion von ITV Studios Germany in Australien eine neue Herausforderung: Die Arbeitstage beginnen nochmal früher. Wenn in Deutschland die Primetime beginnt, ist es für die Produktion vor Ort 6:15 Uhr morgens statt sonst meist 8:15 Uhr. Damit beginnen die Live-Sendungen aus Australien nur knapp eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang.