"Personelle Veränderungen im Löwen-Rudel" kündigte Vox am Freitagmittag an: Nils Glagau, der seit der sechsten Staffel im Herbst 2019 Teil der Vox-Gründershow war, sowie Tillman Schulz, der erst im Frühjahr vergangenen Jahres erstmals mit von der Partie war, werden im kommenden Jahr nicht mehr an den Dreharbeiten teilnehmen. Auswirkungen hat das aber erst ab Herbst 2025, weil die Frühjahrsstaffel ebenso wie das in diesem Jahr noch anstehende Weihnachtsspecial schon abgedreht sind. Vor einigen Monaten war bereits bekannt geworden, dass Tijen Onaran das Format ebenfalls wieder verlässt.

Tillmann Schulz begründete seinen Abschied gegenüber "Bild" mit Zeitproblemen. Erhabe "in den letzten sieben, acht Monaten gemerkt, dass ich es zeitlich einfach nicht mehr hinbekommen, den Dreharbeiten und meinem Beruf gerecht zu werden." Tillmann Schulz ist Chef der MDS Holding.

Vox-Chefin Kirsten Petersen: "Nils Glagau und Tillman Schulz haben sich dazu entschieden, bei den Dreharbeiten für weitere Staffeln von 'Die Höhle der Löwen' nicht mehr als Investoren dabei zu sein. Das bedauern wir sehr. Da unsere Löwinnen und Löwen viel Zeit in die Dreharbeiten und abgeschlossenen Deals investieren, gehört es aber dazu, dass sich unser 'Löwen'-Projekt nicht immer mit dem Privatleben und beruflichen Projekten in Einklang bringen lässt. Wir danken beiden sehr für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Staffeln und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute. Der endgültige Abschied wird zum Glück noch ein wenig dauern, da sie noch sowohl in der Weihnachtsfolge als auch in der kommenden Frühjahrs-Staffel von 'DHDL' bei Vox zu sehen sein werden."

Zu den Löwen gehören somit derzeit noch Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Janna Ensthaler und Judith Williams. Die Quoten der "Höhle der Löwen" waren zuletzt zwar rückläufig, trotzdem ist es weiterhin das erfolgreichste Primetime-Format des Senders. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag zuletzt im Schnitt bei 10,3 Prozent.