am 29.11.2024 - 13:49 Uhr

Was passiert eigentlich mit Menschen, die kürzlich verstorben sind und ins Jenseits gehen? Sie werden natürlich eben dort im Jenseits von drei Gutachterinnen und Gutachtern unter die Lupe genommen, damit entschieden werden kann: Müssen sie in die Hölle, oder ist doch noch ein Platz im Himmel frei? Das ist jedenfalls der Plot einer neuen Serie, an der man aktuell im ZDF arbeitet.

Das Projekt trägt den Titel "Schlechte Menschen" und wird von der Constantin-Film-Tochter Hager Moss Film produziert. Auf Senderseite ist die ZDF-Redaktion Das Kleine Fernsehspiel samt dem dort angedockten Formatlabor Quantum verantwortlich, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Sender kündigt eine "vertikale Sitcom" an, es gibt also pro Folge eine jeweils abgeschlossene Handlung. Geplant sind nach ZDF-Angaben vier rund 15-minütige Episoden.

Die Drehbücher stammen von Julia Mirjam Cantuária, inszeniert werden die Folgen von Regisseurin Nathalie Lamb. Bei der Besetzung der Serie will man sich in Mainz noch nicht in die Karten schauen lassen und Namen bestätigen. Fest steht aber, dass die Dreharbeiten im Januar beginnen sollen. Einen Sendetermin gibt es angesichts der aktuellen Phase des Projekts noch nicht. Für die Produktion der Comedy-Webserie hat das ZDF gerade erst 60.000 Euro Förderung (50.000 Euro + 10.000 Euro Praktikant*innen Incentive) vom FFF Bayern erhalten.

Quantum, das Formatlabor des Kleinen Fernsehspiels, entwickelt Einzelstücke, Serien, Webserien und Multimediaprojekte, die inhaltlich, technologisch oder formal neue Wege gehen. Hier ist in der Vergangenheit unter anderem das "KI-Manifest" oder auch "Lu von Loser" entstanden - und künftig eben auch eine Serie über Gutachter im Jenseits.