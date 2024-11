Es war eine Entscheidung, die direkt zu Beginn für einige Reibereien sorgte: Während die traditionelle Mittwochs-Ausgabe von "Stern TV" seit Jahr und Tag von der Produktionsfirma i&u zugeliefert wird, entschied man sich bei RTL, den neuen Sonntags-Ableger, den man 2022 aus der Taufe hob, lieber in den eigenen Händen behalten zu wollen und baute dafür eine eigene Redaktion unter dem Dach von RTL News auf. Damit ist nun aber wieder Schluss.

Durch den Erwerb der NFL-Rechte muss "Stern TV am Sonntag" inzwischen fast die Hälfte des Jahres pausieren - und die bisherige Redaktion braucht für die Rückkehr im Frühjahr die Arbeit auch gar nicht mehr aufzunehmen. Denn wenn am voraussichtlichen Tag der Bundestagswahl, also am 23. Februar 2025, die erste Folge des kommenden Jahres läuft, dann kommt die ebenfalls von der Leonine-Tochter i&u.

Martin Gradl, Geschäftsführer von RTL News und ntv, sagt: "Durch die Bündelung beider TV-Ausgaben bei unserem bewährten Produktionspartner i&u, in enger Abstimmung mit RTL News Primetime-Chefredakteur Christian Schleker und 'Stern'-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz, wollen wir die Zusammenarbeit weiter stärken, Synergien noch besser heben und vor allem die Markenführung enger verzahnen."

Überlegungen, die man vor drei Jahren freilich schon genauso hätte anstellen können, bevor man die doppelten Redaktionsstrukturen für die beiden "Stern TV"-Sendungen aufgebaut hatte. Nicht zuletzt dürfte nun wohl eher ein Blick auf finanzielle Zwänge infolge der wirtschaftlich schwierigen Lage zu dem Umdenken geführt haben. Am Donnerstag hatte RTL bereits den Einstellungsstopp verlängert und angekündigt, weitere Sparpotentiale identifizieren zu wollen.

Gradl weiter: "Mittwochs gibt es alles, was bewegt, bei 'Stern TV' und vorab bereits auf stern+, donnerstags liegt die Printausgabe am Kiosk und sonntags vertiefen wir Themen beziehungsweise setzen wir neue Themen für die kommende Woche. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die großartige Aufbauarbeit bei 'Stern TV am Sonntag' geleistet haben, von ganzem Herzen."