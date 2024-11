am 29.11.2024 - 15:53 Uhr

Im DWDL-Interview im September kündigte ZDF-Intendant Norbert Himmler eine Struktur-Reform vor, im Rahmen derer eine neue Direktion für Planung und Distribution aller Marken geschaffen werden soll. "Aus den verschiedenen Perspektiven und mit den Jahren ist die Erkenntnis gereift, dass wir im ZDF eine große Strukturreform brauchen. Dass wir unsere Portfolio-Steuerung, Planung und Distribution kanalübergreifend zusammenführen müssen", so Himmler damals. "Es hatte bisher seine Berechtigung, jeden Kanal einzeln zu planen; aber heute braucht es eine 360 Grad-Sicht auf die Dinge."

Nun ist zum Einen klar, dass diese neue Direktion den Namen "Audience" tragen wird - was schon allein ein bemerkenswerter Bruch mit bisher doch eher im Behördendeutsch verorteten Nomenklatur des ZDF ist. Zum Anderen wurde nun die Besetzung beschlossen: Die Leitung übernimmt, wie damals schon gemutmaßt, Florian Kumb, seine Stellvertreterin wird Milena Seyberth. Der ZDF-Verwaltungsrat hat diesen Vorschlägen am Freitag zugestimmt.

Florian Kumb leitete seit 2020 die ZDF-Hauptabteilung Programmplanung, die ebenso wie die Hauptabteilung Digitale Medien, die Koordinationen ZDFneo und 3sat, die programmbezogene Kommunikation sowie die Planungseinheiten von ZDFinfo und ZDFtivi/KiKA in der neuen Hauptabteilung Audience zusammengeführt werden. Auch die Verantwortung für die Aufgabenfelder Programmfinanzen und Produktionscontrolling, die digitale Plattformentwicklung mit "Streaming OS" sowie die Medienforschung liegt künftig dort.

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Mit Florian Kumb übernimmt ein ausgezeichneter Programmkenner und Stratege die Leitung der neuen Direktion. Er ist in der Branche bestens vernetzt und verantwortet bereits seit einigen Jahren erfolgreich die Programmplanung des ZDF. Er ist maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Strategie 'Ein ZDF für alle' beteiligt und wird in der Geschäftsleitung die Distributionsstrategie des ZDF zukunftsfähig ausrichten."

Milena Seyberth war zuletzt Chefin vom Dienst der Intendanz und zuvor Head of Content fürs junge Angebot funk. Um junge Zielgruppen soll sich Milena Seyberth nun auch in der neuen Funktion vorrangig kümmern, sie fungiert auch als Channelmanagerin für ZDFneo und die ZDF-Mediathek. In ihre Zuständigkeit fällt zudem die Planung, Distribution und Kommunikation aller fiktionalen und unterhaltenden Programme.