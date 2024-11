Wieder einmal werden sich Fußball-Fans umstellen müssen ab der kommenden Bundesliga-Saison, wenn sie ihren Lieblingssport live von zuhause verfolgen wollen - und für Sky gibts einen schweren Verlust zu verkraften: Erstmals seit der Erfindung der Konferenz durch Sky, damals noch Premiere genannt, verliert der Pay-TV-Anbieter die Rechte an der beliebten Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Die läuft ab der Saison 2025/26 nach Informationen der „Bild“ bei DAZN. Der Streaminganbieter kann damit einen bemerkenswerten Punktsieg verbuchen, doch auch Sky kommt nochmal mit einem blauen Auge davon.

Konkret sieht die Entscheidung der DFL ab der Saison 2025/26 laut „Bild“ wie folgt aus: Sky sichert sich das umfangreiche Rechtepaket B mit 196 Spielen pro Saison, das beim ersten Anlauf der Rechtevergabe im Frühjahr noch einen monatelangen Streit zwischen DAZN und DFL auslöste, weil zunächst zwar der Streamingdienst das höhere Gebot abgab, die Liga das Paket aber trotzdem an Sky vergab.

Enthalten sind darin alle Einzelspiele am Samstagnachmittag sowie die Relegation. Darüber hinaus hat sich Sky nun auch wieder das Topspiel am Abend (Paket C) gesichert. Hier darf Sky künftig sogar bis zu zehnmal (statt maximal achtmal) den FC Bayern oder Borussia Dortmund zeigen. Neu für Sky: Sie haben künftig dank eines neuen Paketzuschnitt auch das Freitagsspiel, das bislang bei DAZN liegt.

Doch sie verlieren das, was man bei Sky immer als Herzsstück der Berichterstattung betrachtet hat: Die Bundesliga-Konferenz am Samstag (Paket A). Diese wechselt zu DAZN, wo zusätzlich auch weiterhin die Sonntagsspiele zu sehen sein werden (Paket D). Eine Bestätigung des „Bild“-Berichts seitens der DFL steht zur Stunde noch aus. Die offizielle Kommunikation zu den Medienrechten ist für den kommenden Donnerstag geplant, weil vorher in Woche 2 der Auktion noch die Pakete fürs Free-TV vergeben werden.

Die Antwort auf die Zukunft der „Sportschau“ steht damit weiter aus. Unter Druck ist sie allerdings, weil das FreeTV-Paket I in zwei Varianten angeboten wird von der DFL: Bei der Klassik-Variante könnte die „Sportschau“ weiterhin im Rennen sein, bei der neuen Kompakt-Variante hingegen dürften die Höhepunkte des Samstagnachmittags erst ab 19:15 Uhr gezeigt werden - was für Das Erste aufgrund der „Tagesschau“ nicht realisierbar wäre.

Während im FreeTV also noch Antworten ausstehen, wissen Fans der Fußball-Bundesliga, die gerne live schauen, jetzt schon: Sie brauchen weiterhin Abos beider Anbieter, um alle Spiele sehen zu können. Wer sich allerdings hauptsächlich am Samstagnachmittag auf Fußball freut, hat künftig die (Qual der) Wahl zwischen den Live-Spielen in voller Länge via Sky oder der neuen Konferenz bei DAZN. Die zweite Bundesliga wiederum, das berichtet am Samstagnachmittag der "Kicker", bleibe im PayTV komplett bei Sky.