Erst am Samstag ist die Information durchgesickert, dass Sky die Samstagnachmittags-Konferenz künftig nicht mehr zeigen wird, die entsprechenden Rechte ab der nächsten Saison hat sich nämlich DAZN gesichert. Sky zeigt dafür die Einzelspiele sowie das Topspiel am Samstag sowie die Freitags-Begegnungen. Bei DAZN gibt’s die Sonntags-Partien zu sehen (DWDL.de berichtete). Und nun gibt es auch schon etwas mehr Klarheit in Sachen 2. Liga.

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Sonntagvormittag berichtet, hat sich RTL Deutschland die Rechte für das wöchentliche Topspiel am Samstagabend gesichert. Im Pay-TV bleibt die 2. Liga in weiten Teilen bei Sky, wobei unklar ist, ob dort auch das Topspiel zu sehen sein wird. Hier gibt es verschiedene Optionen. Bislang hatten sowohl Sky als auch Sport1 die Partie jeweils übertragen, der Free-TV-Sportsender wird aktuell umgebaut und geht zumindest in diesem Fall nun leer aus, verliert also das prestigeträchtige Samstagsspiel.

Weder RTL noch die DFL haben sich gegenüber der dpa zu der Rechtevergabe geäußert. Bei der DFL will man erst in der kommenden Woche kommunizieren, welche Anbieter welche Pakete erworben haben. In den nächsten Tagen stehen noch einige Highlight-Rechte an, die vergeben werden. Dann wird es unter anderem wichtig für die "Sportschau" und den "Doppelpass" - Sport1 könnte sich hier also durchaus noch Rechte sichern und würde so nicht komplett leer ausgehen bei der Ausschreibung.

Interessant im Falle des Zweitliga-Topspiels ist natürlich die Frage, auf welchem Sender der RTL-Gruppe das dann zu sehen sein soll. Denkbar ist, dass generell Nitro die Spiele überträgt. Wenn prestigeträchtige Begegnungen anstehen, könnten diese aber auch im Hauptprogramm bei RTL laufen. Dass RTL sämtliche Samstagabende für die 2. Fußball-Bundesliga freiräumt, ist eher kein realistisches Szenario.

Am vergangenen Samstag traten Darmstadt und Münster im Zweitliga-Topspiel gegeneinander an. Das war im Vergleich eine wenig prominent besetzte Partie - und das spiegelte sich auch in den Quoten wider. Sport1 erreichte im Free-TV nur 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Weitere 230.000 Menschen sahen die Partie bei Sky. In der Woche zuvor wurden allerdings alleine bei Sport1 5,7 Prozent Marktanteil gemessen - 790.000 Menschen sahen das Spiel zwischen dem HSV und Schalke 04.