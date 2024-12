Bereits Ende Oktober ist die letzte Ausgabe der jüngsten Staffel von "Die Höhle der Löwen" zu sehen gewesen. Und auch wenn die Gründershow nicht mehr für die ganz hohen Quoten vergangener Jahre gut ist, gehört sie für Vox weiter zu den stärksten Pferden im Stall - und in den zurückliegenden Tagen war sie auch wieder für einige Schlagzeilen gut. So wurde bekannt, dass mit Nils Glagau und Tillmann Schulz im kommenden Jahr gleich zwei Investoren die Show verlassen werden (DWDL.de berichtete), auch der Abgang von Tijen Onaran war bereits bekannt.

Im Falle von Nils Glagau und Tillmann Schulz ist es aber ein Abschied auf Raten: Sie werden in der kommenden Frühjahrsstaffel noch zu sehen sein, erst für die Herbst-Staffel 2025 muss Vox also Ersatz suchen. Und den hat man nun offenbar in einem ehemaligen "Löwen" gefunden: Wie mehrere Medien, darunter "Business Insider" und "Bild" berichten, soll Frank Thelen in die Show zurückkehren.

Thelen gehörte zu den Investoren der ersten Stunde, er war zwischen Staffel eins und Staffel sieben Teil von "Die Höhle der Löwen" - also bis ins Jahr 2020. In diesem Jahr war er außerdem Teil einer Jubiläumsausgabe zum 10. Geburtstag der Sendung - damals übrigens auch an der Seite von Ex-"Löwe" Jochen Schweizer. In dieser Konstellation waren die Quoten plötzlich auch wieder richtig gut. Nun soll zumindest Thelen als fester Teil der Investoren-Riege zurückkehren.

Vox hat das Thelen-Comeback bislang nicht bestätigt. Via "Bild" ließ ein Sendersprecher wissen: "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Wenn es Änderungen bei der Zusammensetzung unseres Löwenrudels gibt, geben wir diese rechtzeitig bekannt."