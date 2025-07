am 03.07.2025 - 08:00 Uhr

Vodafone rüstet Giga TV mit zunächst sieben "FAST-Channels" auf. Diese werbefinanzierten, kostenfreien Sender bedienen jeweils ein spezielles Interessensgebiet und sind über alle GigaTV Home-Geräten einfach wie herkömmliche TV-Sender über den EPG oder die Sendernummer abrufbar. Technischer Dienstleister für die Bereitstellung der Fast-Channels ist der Streaming-Dienstleister Amagi.

Zum Start sind WOF (Word of Free Sports), Filmgold von Mainstream Media sowie die beiden Banijay-Kanäle Stars in Gefahr und Comedy & Shows Teil des Angebots. Dazu kommen Wedo Movies, INFAST und Love the Planet. Für den Empfang des linearen TV-Angebots ist zudem nun auch kein Endgerät und auch keine App mehr nötig, es lässt sich einfach über tv.vodafone.de nutzen.

Maren Pommnitz, Bereichsleiterin Home Connectivity & Entertainment bei Vodafone: "Mit dem Start der ersten Fast-Channels gehen wir noch stärker auf die spezifischen Interessen unserer Kunden ein. Weitere Sender zur Erweiterung des Angebots sind bereits in Planung – wir werden die Fast-Kanäle kontinuierlich erweitern und GigaTV als zentrale Plattform für TV-Sender, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand-Angebote weiter stärken."

Tim Werner, CEO Mainstream Media: "Wir freuen uns, dass Vodafone unsere Sender Filmgold und World of Freesports ins neue FAST-Channel-Angebot auf GigaTV aufgenommen hat. Damit erreichen wir neue Zielgruppen – vom Filmfan bis zum Actionsport-Enthusiasten – und stärken die Sichtbarkeit unserer Marken auf einer zukunftsorientierten TV-Plattform."