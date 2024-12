am 03.12.2024 - 10:11 Uhr

Vor einigen Monaten hatte ZDFneo gleich zwei neue Late-Night-Shows ins Programm genommen: "Neo Tropic Tonight" mit Aurel Mertz und "Edins Neo Night" mit Edin Hasanovic. Und während im Falle von "Neo Tropic Tonight" bereits seit dem Sommer klar war, dass es keine zweite Staffel geben wird (DWDL.de berichtete), hat sich der Sender zur Zukunft der Hasanovic-Show bislang nicht geäußert. Doch nun steht fest: "Edins Neo Night" geht weiter.

Inzwischen können auch schon Tickets für die kommenden Aufzeichnungen erworben werden. Daraus geht hervor, dass ZDFneo dieses Mal sogar gleich acht Folgen in Auftrag gegeben hat - zwei mehr als in diesem Jahr. Das ist durchaus eine Überraschung, war das Format mit durchschnittlich weniger als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zumindest linear kein Erfolg für den Sender. Über die Abrufzahlen in der ZDF-Mediathek gibt es keine Informationen.

Die Aufzeichnungen zur zweiten Staffel finden im Februar 2025 statt. Wann ZDFneo die Folgen ausstrahlen wird, ist dementsprechend zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. In diesem Jahr war "Edins Neo Night" zwischen Ende April und Anfang Juni zu sehen. Produziert wird die Late-Night-Show von Seapoint, Produzentin der ersten Staffel war Nina Klink.

Ein inhaltlicher Schwachpunkt der ersten Staffel war die fehlende Tagesaktualität - das wird man auch 2025 durch die kurz aufeinanderfolgenden Aufzeichnungen nicht ändern können. Ansonsten veranstaltete Hasanovic in den ersten Ausgaben Stand-Ups, drehte Einspieler und sprach mit Studiogästen. Vor allem ging es dem Moderator aber immer um eins: ihn selbst (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik).