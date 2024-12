In diesem Jahr war es noch eine Spielfilm-Wiederholung, mit der ProSieben ins Jahr gestartete, 2025 setzt der Privatsender dagegen auf zwei seiner größten Aushängeschilder: Wie ProSieben jetzt angekündigt hat, wird es am Mittwoch, den 1. Januar um 20:15 Uhr "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala" zu sehen geben.

Details zu der besonderen Ausgabe der Erfolgsshow gibt es bislang allerdings nicht. Dafür steht fest, dass ProSieben auch an den darauffolgenden Tagen verstärkt auf Shows setzen wird. So war bereits bekannt, dass am Samstag, den 4. Januar die Premiere von "TV total Promi-Wrestling" ausgestrahlt werden soll, ehe bereits einen Tag später, also am Sonntag, den 5. Januar, eine neue Ausgabe der "Promi Darts-WM" mit Christian Düren und Elmar Paulke folgt. Bislang war die "Promi Darts-WM" stets am Samstagabend beheimatet. Der 11. Januar wiederum ist für eine neue Folge von "Schlag den Star" reserviert.

""ProSieben verlängert das Silvester-Feuerwerk in ein Entertainment-Feuerwerk und zeigt in den ersten Januarwochen so viel Show wie noch nie", verspricht Senderchef Hannes Hiller in einer Miltteung. "Promi-Wrestling, Promi-Darts, 'Schlag den Star', neue Folgen unserer Comedys. Und eine ganz spezielle Ausgabe #JKvsP7 - in der für ProSieben richtig viel auf dem Spiel steht." Was genau, das ließ ProSieben zunächst jedoch offen.

In diesem Jahr hatte ProSieben Joko und Klaas anlässlich der 50. Ausgabe ihrer Show nicht nur die üblichen 15 Minuten Sendezeit als Siegprämiere in Aussicht gestellt, sondern gleich einen ganzen Sendetag, den das Duo dann auch prompt gewann. Für ProSieben hat sich das Experiment gelohnt: Die Sonderprogrammierung bescherte dem Sender Ende April nämlich den höchsten Tagesmarktanteil seit 2020.