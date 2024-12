Seit "The Traitors" (hierzulande von RTL adaptiert als "Die Verräter") seine erfolgreiche Reise um die Welt angetreten hat, stehen international wieder Formate hoch im Kurs, die Reality mit Strategie vermischen. So einige mehr oder weniger praktikabel erscheinende Formatideen waren in diesem Jahr auf den Fernsehmessen zu besichtigen - zu den überzeugenderen davon gehörte "The Power", das von der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89 entwickelt wurde und in Frankreich in diesem Frühjahr bei W9 seine erfolgreiche Premiere feierte.

Das Format ist eine Art "Promi Big Brother", das im französischen Original über acht Wochen werktäglich lief und sich um eine zentrale Frage dreht: Wer hat die Macht? Denn in jeder Woche wird einer der Promis von einer das Spiel überwachenden KI ("Delta") zum "Power Player" befördert. Der- oder diejenige darf dann über alles mögliche bestimmen: Wer wo schläft, was gegessen wird, wer bestimmte Privilegien genießt, Challenges zu meistern hat oder in manchen Spielen Nachteile hat.

Entscheidend ist dabei: Keiner weiß, wer in dieser Woche die Macht hat - und wer sie besitzt, sollte sie tunlichst so unauffällig einsetzen, dass das auch nicht heraus kommt. Denn am Ende der Woche wird gewählt, wer die Show verlassen muss. Die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, ist es, den "Power Player" richtig zu identifizieren - denn in diesem Fall muss stattdessen dieser gehen.

Dreamspark berichtet nun, dass nicht nur eine zweite Staffel in Frankreich beauftragt wurde, sondern auch in fünf Ländern Adaptionen für das kommende Jahr beauftragt wurden - darunter auch von ProSiebenSat.1/Joyn in Deutschland. In Ungarn ist RTL Hungary an Bord, auch in Griechenland (Skai TV), Mexiko und Rumänien (Acun Medya) sind lokale Versionen schon unterwegs. NBC Universal hat zumindest die Entwicklungs-Rechte für die USA, Großbritannien und Australien gesichert, Rechte vergeben wurden zudem auch in Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Italien und Skandinavien.

"Ich freue mich sehr über den Erfolg von 'The Power'. Es ist heutzutage nicht einfach, ein innovatives und kosteneffizientes Format zu starten, W9 bleibt ein sicheres Zuhause für solche Formatkreationen. Studio 89 und Dreamspark haben Hand in Hand gearbeitet, um einen französischen zu einem internationalen Erfolg zu machen", sagte Dimitri Gelineau, Sales-Manager bei Studio 89 / M6 Formats.