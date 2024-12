In der kommenden Woche geht das Finale der aktuellen Staffel von "Ninja Warrior Germany" über die Bühne - auf das obligatorische Promispecial der Parcoursshow müssen Fans jedoch noch ein wenig warten. Vor dem Hintergrund der jüngst beschlossenen Sparmaßnahmen hatte der Sender die Ausstrahlung ins kommende Jahr verschoben. Allerdings soll diese bereits Anfang Januar erfolgen, wie jetzt bekannt wurde.

Konkret zeigt RTL das "Ninja Warrior Germany - Promispecial" am Freitag, den 3. Januar um 20:15 Uhr. Darin treten zwölf prominente Athletinnen und Athleten in drei Teams gegeneinander an, um Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" zu sammeln. Mit dabei sind unter anderem Sven Hannawald, Christine Theiss, Filip Pavlovic, Fabian Hambüchen, Philipp Boy, Vincent Gross, Mike Heiter, Martin Schmitt, Marcel Nguyen und Mona Stevens.

Bereits einen Abend zuvor sendet RTL die zweite Ausgabe von "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" mit Gästen wie Ilka Bessin, Özcan Coşar, Sascha Grammel, René Marik, Johann König und Atze Schröder. Und auch in der darauffolgenden Woche will der Privatsender vor allem auf Shows setzen: So startet am Montag, den 6. Januar die siebte "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" imt Günther Jauch. An gleich fünf aufeinanderfolgenden Abenden quizzen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Hauptgewinn.

Damit dürfte RTL ein erfolgreicher Start ins neue Jahr sicher sein, allen voran durch "Wer wird Millionär?". In diesem Jahr hatte die "3-Millionen-Euro-Woche" den Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 24,3 Prozent geschraubt. Die Finale-Folge sahen im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Neben RTL hatte gerade erst auch ProSieben angekündigt, zum Jahresstart den Fokus auf Shows zu legen. Hier gehen unter anderem Joko und Klaas, das "TV total Promi-Wrestling" und die "Promi Darts-WM" an den Start (DWDL.de berichtete).