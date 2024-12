© RTL Deutschland

Doch was genau umfasst seinen neuen Aufgabenbereich? Auf DWDL.de-Nachfrage klärt eine RTL-Sprecherin auf: "Dániel Koren unterstützt unsere CCO Inga Leschek bei der umfassenden Steuerung aller inhaltlichen Themen bei RTL Deutschland. Dabei ist er verantwortlich für die Koordination von Schnittstellen, Wissenstransfer und Informationsfluss. In seiner Funktion als Director Content Operations koordiniert er in enger Zusammenarbeit mit den Teams unsere Inhalte auf allen Ausspielwegen, um so das Optimum aus unseren Programmen rauszuholen."

Dániel Koren ist inzwischen seit mehr als zehn Jahren für RTL Deutschland tätig, in den vergangenen eineinhalb Jahren fungierte er als Referent von Inga Leschek.