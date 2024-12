Das Jahr 2024 wird auch als das Jahr in die TV-Geschichte eingehen, in dem ProSieben die Marke "TV Total" kräftig ausgebaut hat. Neben der zweiten regulären Ausgabe (mit Gast) am Montagabend gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe von Specials - die nächste kurz nach dem Jahreswechsel, wenn verschiedene Promis in den Wrestling-Ring steigen (DWDL.de berichtete). Und nun hat ProSieben für Weihnachten ebenfalls eine Ausgabe der Comedy-Sendung angekündigt.

"TV Total - Xmas total!" soll am 26. Dezember zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Inhaltlich will sich ProSieben derweil noch nicht so sehr in die Karten schauen lassen. Angekündigt sind lediglich "Geschenke für die Studiogäste" und ein "Weihnachtscheck" in Form einer Straßenumfrage. Welche Gäste Sebastian Pufpaff im "TV Total"-Studio begrüßen wird, ist noch unklar.

In jedem Fall ist schon klar: Die Weihnachtsausgabe von "TV Total" dürfte kein Selbstläufer werden, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Konkurrenz traditionell groß. Bei RTL wird es wieder eine Sonderausgabe von "Wer wird Millionär?" zu sehen geben - und bei ARD und ZDF laufen neue Folgen von "Tatort" und "Traumschiff", also zwei extrem quotenstarke Zugpferde. Am 23. Dezember gibt’s darüber hinaus noch regulär eine neue Ausgabe von "TV Total - Aber mit Gast" zu sehen.

Sat.1 hat am zweiten Weihnachtsfeiertag übrigens auch Ambitionen. So schickt man in der Primetime die Free-TV-Premiere des Films "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" auf Sendung. Ansonsten bleibt beim Sender zu Weihnachten alles beim Alten: An Heiligabend gibt’s um 20:15 Uhr "Kevin - Allein zu Haus" zu sehen. Einen Tag später folgt "Kevin - Allein in New York".