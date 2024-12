am 05.12.2024 - 09:45 Uhr

Amira Aly, vielen noch bekannt unter ihrem inzwischen abgelegten Nachnamen Pocher, hört bei "Prominent!" auf. Sie wird das Vox-Magazin als Moderatorin verlassen, wie Aly gegenüber "Bild" bestätigte. "Nach drei wunderschönen Jahren verlasse ich die Sendung zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch", sagte sie und ließ ihre Zukunft vor der Kamera zunächst offen. "Wohin mich mein Moderationsherz verschlägt, sehen wir bald. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein ereignisreiches Jahr 2025 und danke dem gesamten 'Prominent'-Team für die wundervolle Zeit."

Ein Sendersprecher zu "Bild": "Um Zeit für Veränderungen zu haben, hat sich unsere Moderatorin Amira Aly vor einiger Zeit dazu entschieden, Abschied von 'Prominent!' zu nehmen. Wir bedauern das sehr, wünschen ihr für ihre weitere Zukunft aber nur das Allerbeste. Für Amira ist es am kommenden Sonntag die letzte Sendung - mit 'Prominent!' geht es aber weiter." Moderiert wird das Promi-Magazin, das am späten Sonntagabend bei Vox zu sehen ist, in Zukunft von Laura Dahm, die auch bisher schon für die Sendung vor der Kamera stand.