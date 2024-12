Bei all den Veränderungen, die "Grill den Henssler" in den zurückliegenden Jahren in Jury und Moderation durchgemacht hat, ist er so etwas wie der Fels in der Brandung gewesen: Reiner Calmund ist seit der ersten Staffel Juror der Kochshow, damals wurde das Format noch von Jochen Schropp moderiert. In den vergangenen Jahren bewertete er zusammen mit Christian Rach und Jana Ina Zarrella die Gerichte von Steffen Henssler und seinen Herausforderern - doch in der nächsten Staffel wird Calmund erstmals nicht in allen Folgen zu sehen sein.

Wie inzwischen mehrere Boulevardmedien berichten und auch Vox bestätigt hat, hatte der 76-Jährige am Mittwoch bei der Aufzeichnung einer Folge der Kochshow mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Die "Bild" berichtet, dass Calmund gestürzt sei. In jedem Fall wurde der ehemalige Fußballmanager mit einem Krankenwagen ins St. Vinzenz-Hospital in Nippes gebracht. Dort wurde ein Vorhofflimmern diagnostiziert, wie Calmund gegenüber dem "Exxpress" erklärte.

"Mir geht’s wieder gut. Beim Dreh wurde mir auf einmal richtig schwindelig. Doch nach den Untersuchungen und Behandlungen kann ich schon wieder zeitnah die Klinik verlassen", so der "Grill den Henssler"-Juror, der nun aber erst einmal kürzer treten muss. Das heißt: Die noch drei ausstehenden Aufzeichnungen müssen Vox und die zuständige Produktionsfirma ITV Studios Germany ohne Calmund über die Bühne bringen - und es gibt bereits einen Plan, wie man das schaffen will.

"Wir sind froh, dass ‘Calli’ inzwischen wieder wohlauf Zuhause bei seiner Familie ist und wünschen ihm weiterhin gute Besserung! Damit er sich weiter schonen kann, werden wir bei der Aufzeichnung der noch ausstehenden drei Folgen mit einer wechselnden Jury-Besetzung arbeiten", heißt es von einem Vox-Sprecher. In der Aufzeichnung am heutigen Freitag (6. Dezember) wird Bruce Darnell den Platz von Reiner Calmund einnehmen. Wer am Samstag und Sonntag neben Rach und Zarrella die Gerichte bewertet, ist aktuell noch nicht bekannt.