am 06.12.2024 - 15:13 Uhr

Er suchte das Glück - aber nur wenige wollten zuschauen. RTLzwei dagegen hatte mit Harald Glööckler zuletzt eher kein Quotenglück: Nachdem die zweite Staffel Mitte November nur ganz schwach startete und es in der Woche danach am Mittwochabend sogar noch schlechter aussah, nahm der Sender das Format mit dem extravaganten Modeschöpfer schnell aus dem Programm. Nun ist klar, wann und wo die restlichen vier Ausgaben zu sehen sein werden.

Das von Yellowstone Productions produzierte "Herr Glööckler sucht das Glück" wird noch im Dezember ziemlich lieblos zur Mittagszeit versendet. Die insgesamt vier ausstehenden Folgen sind am 18. und 19. Dezember jeweils ab 11:15 Uhr im Programm von RTLzwei zu sehen. Sehr wahrscheinlich ist das dann auch der Schlussakt für das Format, denn schon im vergangenen Jahr lief es nicht gut.

Die erste Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" unterhielt im Sommer 2023 im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei etwa 4 Prozent. Es war bereits eine Überraschung, dass RTLzwei das Format angesichts dieser überschaubaren Quoten überhaupt in eine zweite Staffel schickte.

Den Sendeplatz von Harald Glööckler am Mittwochabend um 21:15 Uhr nahm zuletzt übrigens die neue Familien-Dokusoap "Willkommen bei Familie Weiß" ein, das dadurch in Doppelfolgen zu sehen war. Aber auch damit hatte man in Grünwald kein Glück: Die insgesamt sechs gezeigten Ausgaben des Formats erreichten nur 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,5 Prozent Marktanteil (alle Daten vorläufig gewichtete). Zur Zukunft des von Filmpool produzierten Formats hat sich RTLzwei noch nicht geäußert. Die linearen TV-Quoten sprechen jedenfalls nicht für eine Fortsetzung.