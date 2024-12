am 09.12.2024 - 10:12 Uhr

In der ARD-Mediathek soll es in Zukunft möglich sein, Nutzerkommentare zu schreiben. Wie die ARD-Programmdirektion gegenüber epd Medien bestätigte, sei eine entsprechende Grundsatzvereinbarung getroffen worden. Aktuell werde daher geprüft, wie eine konzeptionelle und technische Umsetzung einer Kommentarfunktion aussehen könne. Diese solle für Inhalte zum Einsatz kommen, bei denen sie einen "Mehrwert" biete, wie es heißt.

Ein konkretes Datum, ab wann die Funktion in die Mediathek integriert wird, nannte die ARD zunächst nicht. Als ein Grund für die Einführung werden Pläne der Bundesländer genannt, wonach das Thema Dialog im Entwurf des Reformstaatsvertrags deutlicher im Fokus stehe. So sollen sich die Sender demnach "in einem kontinuierlichen und zielgruppengerechten Dialog mit der Bevölkerung, insbesondere über Qualität, Leistung und Fortentwicklung des Angebots" austauschen.

Aber auch die Nutzerinnen und Nutzer der ARD-Mediathek hätten den Wunsch geäußert, Kommentare zu Sendungen abgeben zu können, teilte die ARD gegenübe epd-Medien mit. Derweil wurde schon jetzt für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit geschaffen, ein Kinderprofil anzulegen, mit dem der Zugang durch einen PIN kindersicher gemacht werden könne.