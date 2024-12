Die erste Staffel der Netflix-Serie "Squid Game" war ein Überraschungshit für den Streamingdienst. Auch in der Führungsetage von Netflix hatte man wohl nicht damit gerechnet, dass sich die südkoreanische Produktion zu einem globalen Erfolg entwickelt. Nun steht Staffel zwei in den Startlöchern, am 26. Dezember werden die neuen Folgen veröffentlicht. Überraschend wurde die zweite Staffel nun auch bei den Golden Globes in der Kategorie Beste Drama-Serie nominiert.

Möglich ist das, weil alle nominierten Produktionen spätestens zum 31. Dezember ihre Premiere gefeiert haben müssen. "Squid Game 2" fällt also knapp noch darunter. Zuvor musste Netflix die neuen Folgen aber bereits den Golden Globes zur Verfügung stellen, das hat man offenbar getan - und konnte die Mitglieder der Golden Globe Foundation (früher: Hollywood Foreign Press Association) überzeugen. Antreten muss "Squid Game" bei der Verleihung am 5. Januar gegen "The Day of the Jackal" (Peacock/Sky), "Slow Horses" (Apple), "Shogun" (FX/Hulu), "Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video) und "The Diplomat" (Netflix).

Meistnominierte Produktion im TV-Bereich ist allerdings keine der genannten, sondern die FX/Hulu-Produktion "The Bear", die kurioserweise in der Kategorie Beste Serie Comedy oder Musical nominiert wurde. Hier stehen auch noch "Abbott Elementary" (ABC), "The Gentleman" (Netflix), "Hacks" (HBO Max), "Nobody wants this" (Netflix) und "Only Murders in the Building" (Hulu) zur Auswahl. Für "The Bear" gehen außerdem noch Ayo Edebiri und Jeremy Allen White als beste Hauptdarstellerin bzw. bester Hauptdarsteller sowie Liza Colón-Zayas und Ebon Moss-Bachrach als beste Nebendarstellerin und bester Nebendarsteller ins Rennen der Globes.

Während "The Bear" auf insgesamt fünf Nominierungen kommt, zählen "Only Murders in the Building" und "Shogun" jeweils vier. So können Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short für "Only Murders in the Building" auf einen Golden Globe hoffen. Bei "Shogun" wurden auch noch Anna Sawai, Hiroyuki Sanada und Tadanobu Asano nominiert

Im Bereich der Kinofilme kann "Dune: Part Two" auf eine Auszeichnung als bestes Drama hoffen. Nominiert sind hier auch noch "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Nickel Boys" und "September 5". Als bester Film Comedy oder Musical gehen "Anora", "Challengers", "Emilia Perez", "A Real Pain", "The Substance" und "Wicked" ins Rennen um einen Golden Globe. Als bester nicht-englischspracher Film wurde außerdem "The Seed of the Sacred Fig" ("Die Saat des heiligen Feigenbaums") nominiert, eine internationale Koproduktion aus Deutschland, Iran und Frankreich.

Die Nominierten im Segment TV im Detail

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)

THE DIPLOMAT (NETFLIX)

MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)

SHŌGUN (FX/HULU)

SLOW HORSES (APPLE TV+)

SQUID GAME (NETFLIX)

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

ABBOTT ELEMENTARY (ABC)

THE BEAR (FX/HULU)

THE GENTLEMEN (NETFLIX)

HACKS (HBO | MAX)

NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

BABY REINDEER (NETFLIX)

DISCLAIMER (APPLE TV+)

MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)

THE PENGUIN (HBO | MAX)

RIPLEY (NETFLIX)

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

KATHY BATES (MATLOCK)

EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)

MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)

KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)

KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)

ANNA SAWAI (SHŌGUN)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)

JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)

GARY OLDMAN (SLOW HORSES)

EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)

HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)

BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)

QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)

AYO EDEBIRI (THE BEAR)

SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)

JEAN SMART (HACKS)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)

TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)

STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

JASON SEGEL (SHRINKING)

MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)

JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)

CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)

SOFÍA VERGARA (GRISELDA)

NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)

KATE WINSLET (THE REGIME)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

COLIN FARRELL (THE PENGUIN)

RICHARD GADD (BABY REINDEER)

KEVIN KLINE (DISCLAIMER)

COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)

EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)

ANDREW SCOTT (RIPLEY)

BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)

HANNAH EINBINDER (HACKS)

DAKOTA FANNING (RIPLEY)

JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)

ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)

KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)

BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

TADANOBU ASANO (SHŌGUN)

JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)

HARRISON FORD (SHRINKING)

JACK LOWDEN (SLOW HORSES)

DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)

EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)

BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION