Für gewöhnlich hat Oliver Welke nur eine halbe Stunde Zeit, um das Geschehen der Woche in der "heute-show" aufs Korn zu nehmen. Zum Start ins neue Jahr wollte das ZDF augenscheinlich jedoch eine Ausnahme machen: Darauf deutete zumindest die gerade für Ende Januar veröffentlichte Programmwoche hin, wonach die "heute-show" am 31. Januar mit der doppelten Sendezeit an den Start gehen sollte.

Skurril: "Digitalfernsehen" berichtete noch am Vormittag von einem Statement des ZDF, demzufolge es sich bei der Programmierung nicht nur einen Testlauf, sondern um "eine einmalige Ausnahme" handle, die der nahenden Bundestagswahl geschuldet sei. Nachdem DWDL.de über die verlängerte Sendezeit berichtete, herrschte aber offenbar Verwunderung bei den Produzenten der Sendung, woraufhin eine Nachfrage beim ZDF ergab, dass sich die angekündigten Pläne binnen weniger Stunden schon wieder erübrigt haben.

"Leider hat sich unsere Planung, auf die sich Ihr Bericht bezieht, schon wieder überholt", teilte eine Sendersprecherin am Dienstagmittag gegenüber DWDL.de mit und verwies auf eine entsprechende Änderung, die im Laufe des Tages verschickt werden soll. "Die 'heute-show' am 31. Januar 2025 erscheint in ihrer Regelsendezeit und danach geht es mit satirischem Programm weiter", so das ZDF weiter.

Ob Verlängerung oder nicht: Ganz auf die "heute-show" müssen Fans der Sendung bis zum 31. Januar übrigens nicht verzichten. So hat das ZDF für den 24. Januar ein neues "heute-show spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster angekündigt, das auf dem Titel "On the Rodelbahn to Kanzleramt" hört. "Mit ihren satirischen Spürnasen und einem Augenzwinkern kommen sie den Wahlkämpfenden und Wählern auf die Schliche und stellen Parteienvertretern und Wahlvolk die wichtigen und richtigen Fragen", heißt es in der Beschreibung der Folge. Beide blicken außerdem am Samstag, den 28. Dezember um 23:25 Uhr noch einmal auf das Jahr zurück.

Eine Premiere gibt's zudem am Freitag, den 20. Dezember um 22:45 Uhr: Dann nämlich zeigt das ZDF erstmals das "heute Shownal" mit Martina Hill. Die Komikerin schlüfpft darin in die Rolle der Larissa und präsentiert eine halbe Stunde lang "Larissa ihr Jahr" (DWDL.de berichtete).

Hinweis: Wir haben die ursprüngliche Meldung aufgrund der Programmänderung des ZDF angepasst.