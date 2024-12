Thomas Präkelt übernimmt zum Jahreswechsel die Leitung des RTL-Hauptstadtstudios. Er folgt damit auf Jutta Bielig-Wonka, die sich in den Ruhestand verabschiedet. Bislang ist Präkelt Geschäftsführender Gesellschafter des Landesstudios Ost. In seiner neuen Funktion berichtet er an Gerhard Kohlenbach, der ab Januar die Chefredaktion Nachrichten, Politik und Gesellschaft alleine führt.

Jutta Bielig-Wonka erklärte: "Ich bin dankbar, dass ich in den vergangenen drei Jahrzehnten erst in Bonn und dann in Berlin die journalistische Reichweite und Relevanz von RTL und ntv gemeinsam mit großartigen Menschen auf- und ausbauen durfte. Für die Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren ist das Team in Berlin bestens gerüstet."

Für Thomas Präkelt ist es nach 25 Jahren eine Rückkehr in seine Heimatstadt. "Ich freue mich, ab Januar Teil des Teams im Berliner Studio zu sein", sagte er. "Kein Medienunternehmen hat eine solche Vielfalt: RTL, ntv, stern, Capital, alles linear, gedruckt, online und auf den Social Plattformen. Und Themen gibt’s genug: Von Berlinale über Clankriminalität bis Wahlkampf haben wir den Menschen viel zu erzählen und einzuordnen. Wir berichten. Die Meinung bildet sich unsere Leser und Zuschauer selbst."