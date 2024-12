Die Produktionsfirma hinter Programmen wie „Kampf der Realitystars“, „Temptation Island“, „Das große Promibüßen“, „Hast du Töne?“ (Sat.1) oder „Chris du das hin?" stellt sich im kommenden Jahr personell neu auf. Katrin Stefanović wird an der Seite von Arno Schneppenheim Co-Geschäftsführerin, aber verstärkt werden soll das Management durch Imke Runde (Head of Factual), Andrea Lange (Head of Reality) und Anja Bruchhausen (Head of Show).

Runde und Lange waren zuvor Executive Producer im Unternehmen und steigen somit ins Management-Board auf. Anja Bruchhausen wechselt von Ansager & Schnipselmann, wo sie Teil der Geschäftsführung war, zu Banijay Productions. Für die Entwicklungsabteilung ist weiterhin Florian Benko als Head of Development verantwortlich, für die Doc.Banijay Marc Schlömer als Head of Documentation. In der Geschäftsführung werde Katrin Stefanović vor allem die Genres Reality & Factual verantworten, Arno Schneppenheim die Genres Show, Comedy und Dokumentation.

Mit der neuen Struktur sollen die jeweiligen Genres bei der 2018 gegründeten Produktionsfirma weiter ausgebaut werden. „Durch die Neuordnung unserer Führungsriege stellen wir die Banijay Productions zukunftsfähig und wachstumsorientiert auf. Ich freue mich sehr auf alles, was da kommt“, sagt Arno Schneppenheim. Katrin Stefanović, neue Co-Geschäftsführerin: „Ich hatte das Privileg, gemeinsam mit Arno und dem gesamten Banijay Production Team, in den letzten Jahren diverse Unterhaltungs-Brands zu etablieren. Für das Vertrauen, das mir Arno nun entgegenbringt, bin ich sehr dankbar.“