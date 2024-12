am 11.12.2024 - 10:05 Uhr

Für Fans von „Stromberg“ kommt die Bescherung dieses Jahr schon deutlich vor dem Heiligabend: Banijay Germany, Prime Video und ProSiebenSat.1 sorgen gemeinsam für ein Comeback von Bernd Stromberg 2025. Christoph Maria Herbst schlüpft im kommenden Jahr wieder in seine wohl berühmteste Rolle - und mit ihm ein Großteil des Casts von früher. So sind Bjarne Mädel (als Ernie), Oliver Wnuk (als Ulf), Milena Dreissig (als Jennifer) und Diana Staehly (als Tanja) bereits bestätigt für die Fortsetzung, die durch mehr oder weniger mysteriöse Ankündigungen auf den Social Media-Kanälen von "Stromberg" in den vergangenen Tagen schon ihren Schatten voraus warf.

Geplant ist „Stromberg - der neue Film“, ein Kinofilm dessen Drehbuch von Ralf Husmann stammt, inszeniert von Regisseur Arne Feldhusen. Auch hinter der Kamera also die bekannten Kreativen. Thema des Films: Eine Reunion der alten Bürobelegschaft. Seit der letzten Geschichte aus der Capitol Versicherung sind mit Corona-Pandemie, Work-Life-Balance, Gender-Debatten und Home Office genügend Themen dazu gekommen, die ganz sicher einer taktvollen Kommentierung von Bernd Stromberg bedürfen.

© imago / Future Image Ralf Husmann

Die Dreharbeiten für den neuen Film sollen voraussichtlich im Frühjahr beginnen. Kinostart ist derzeit bereits für Ende 2025 geplant, danach wird der Film bei Prime Video zu sehen sein und später auch im Free-TV bei ProSieben ausgestrahlt. "Der Papa kommt zurück. Da öffnet ProSieben gerne ein Office für ihn“, kommentiert ProSieben-Chef Hannes Hiller. Und bei Prime Video müssen „Stromberg“-Fans nicht erst bis zum neuen Film warten. Noch diesen Monat sollen alle Staffeln von „Stromberg“ und der erste Kinofilm bei Prime Video verfügbar sein, verrät Andreas Hartmann, Leiter Lizensierung und Ko-Produktion bei Prime Video.

© Banijay Marcus Wolter

Wolter hatte den Wunsch eines „Stromberg“-Comebacks im Februar 2023 in einem DWDL-Interview öffentlich gemacht. „Eine unserer erfolgreichsten Online-Marken ist ‚Stromberg‘, was natürlich Fantasien weckt“, erklärte der Banijay-CEO damals. Ob es zu einem Wiedersehen mit Bernd Stromberg kommen könne? „Das hängt natürlich daran, ob Christoph Maria Herbst und Ralf Husmann das wollen. Ich bin mehr als ein Fan von ‚Stromberg‘ und liebe es. Und nicht nur ich. Würde man die Deutschen fragen, welches Format sie am liebsten wieder zurückhaben würden, wäre ich mir sicher: ‚Stromberg‘ ist unter den Top 3.“

© MadeFor Gunnar Juncken

Was bei „Stromberg - der neue Film“ passieren wird, umreißt eine kurze Einordnung zum Film, die von den Partnern des Projekts am Mittwochvormittag bestätigt wurde. Vor zwanzig Jahren habe es für Bernd Stromberg und sein Team von der Schadensregulierung der Capitoil-Versicherung noch nichts Veganes in der Kantine gegeben und Mobbing war Breitensport im Büro. Seither hat sich die Arbeitswelt enorm verändert. Bernd Stromberg auch?

Zur Storyline des Films aus der Feder von Ralf Husmann heißt es weiter: Ein großes Wiedersehen aller Beteiligter soll Klarheit bringen. Eine aufwendige Reunion der alten Truppe vor laufenden Kameras. Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk), Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) und natürlich Bernd Stromberg, sie alle treffen noch einmal aufeinander. Und wie bei einer klassischen Familienfeier gibt es auch hier eine einzigartige Mischung aus Nostalgie und Alkohol, aus alten Rechnungen und neuen Vorwürfen. Und so eskaliere das Wiedersehen schnell, und zwar auf eine Art und Weise, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. „Büro ist Krieg“, hieß es bei Stromberg damals. Und heute sei alles noch viel schlimmer.