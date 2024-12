am 11.12.2024 - 17:53 Uhr

Sat.1 hat für das kommende Jahr vier neue Folgen der Rankingshow "Unsere Lieblinge" angekündigt. Während der Sender die erste Staffel jedoch noch im Wochenrhythmus zeigte, erfolgt die Ausstrahlung der zweiten Staffel in unregelmäßigen Abständen. Weiter geht es zunächst am Montag, den 6. Januar um 20:15 Uhr mit den "unvergesslichsten Augenblicken im neuen Jahrtausend".

Sat.1 verspricht eine "Zeitreise durch die größten Gänsehautmomente seit der Jahrtausendwende" - ermittelt von einer Forsa-Umfrage. Unterstützung bekommt Oliver Geissen dabei unter anderem von Hugo Egon Balder, Jeanette Biedermann, Uwe Ochsenknecht, Janine Kunze, Heiner Lauterbach, die in Erinnerung schwelgen. In weiteren Folgen soll es 2025 um "die spektakulärsten TV-Momente", "die legendärsten Fernsehserien" und "die größten Bands Deutschlands". Produziert wird "Unsere Lieblinge" von i&u TV.

Die erste Staffel umfasste in diesem Jahr drei Folgen, deren Quoten allerdings noch ausbaufähig waren. Im Schnitt erreichte "Unsere Lieblinge" im März einen Marktanteil von rund sieben Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, bewegte sich damit also auf Höhe des Senderschnitts. Insgesamt schalteten bis zu 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Bei RTL ist Oliver Geissen unterdessen am Silvesterabend wieder zu sehen - allerdings nur mit einer Wiederholung der "Ultimativen Chart Show". Inhaltlich geht's in der drei Jahre alten Ausgabe um "die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits". Darüber hinaus setzt RTL schon ab 12:15 Uhr auf eine achtstündige "Chart Show"-Party von 2021 - nur unterbrochen durch "RTL aktuell".